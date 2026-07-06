Un imponente dispositivo operativo della Polizia Locale di Roma Capitale è stato predisposto dal Comando Generale in occasione del concerto di Ultimo, svoltosi a Tor Vergata il 4 luglio 2026. L'evento ha richiamato oltre 250 mila giovani, per i quali centinaia di agenti sono stati impiegati su più fronti al fine di garantire la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione.

Il piano d'azione si è articolato attraverso servizi di viabilità, vigilanza del territorio, assistenza alla cittadinanza e controlli mirati per il contrasto ai fenomeni di abusivismo commerciale.

L'obiettivo primario era la tutela dei consumatori, degli operatori regolarmente autorizzati e di tutti i partecipanti all'evento.

Sequestri e multe contro il commercio illegale

Nell’ambito delle intense attività di controllo, sono stati eseguiti numerosi sequestri. Gli agenti hanno ritirato oltre 7 mila bottiglie d’acqua e altre bevande, tutte destinate alla vendita abusiva, oltre a più di 700 prodotti non alimentari. Le violazioni accertate hanno comportato l'elevazione di multe per un importo complessivo di circa 100 mila euro.

Un'ulteriore sanzione è stata contestata al titolare di un camion bar, sorpreso a esercitare l'attività di vendita itinerante su area pubblica in assenza della prescritta autorizzazione.

Questo sottolinea l'ampiezza dei controlli, estesi anche a chi opera con strutture mobili senza le dovute licenze.

L'intervento delle unità specializzate

Per l'efficace contrasto al commercio abusivo su area pubblica, sono state impiegate le unità speciali del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) e della Sicurezza Pubblica Emergenziale (SPE). Queste squadre hanno effettuato mirate azioni di controllo nelle aree interessate dall'evento, con particolare attenzione alla vendita illegale di prodotti.

L'intera operazione rientra in un più ampio piano di vigilanza volto ad assicurare il rispetto della legalità, la tutela della salute pubblica e la sicurezza urbana. L'impegno della Polizia Locale si conferma costante in occasione di eventi che richiamano un elevato afflusso di persone, come il concerto di Ultimo a Tor Vergata, garantendo l'ordine e la legalità per tutti i cittadini.