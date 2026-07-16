Il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Basilicata, Piero Lacorazza, ha formalizzato una serie di richieste di audizioni. L'obiettivo è duplice: da un lato, verificare l'avanzamento dei lavori nei presidi sanitari lucani e, dall'altro, ottenere chiarezza sulla programmazione degli interventi e sull'efficace impiego delle risorse destinate alle strutture sanitarie del territorio regionale.

Lacorazza ha evidenziato la necessità di fare luce sulla relazione tra le attività previste dal Decreto ministeriale 77 e l'effettiva rispondenza dei servizi avviati nelle Case e negli Ospedali di Comunità.

Il capogruppo ha inoltre sollevato diverse criticità che caratterizzano l'attuale panorama sanitario lucano: dalla proposta di un Piano Sanitario Regionale che "dice di voler bene a mamma", ai deficit di bilancio coperti dal 'papà petrolio', fino alla sofferenza del personale e alle persistenti liste d'attesa. In questo contesto, Lacorazza ha ritenuto indispensabile affrontare, in Quarta commissione e entro il mese di settembre, il tema cruciale del futuro dell'ospedale di Venosa, attraverso l'audizione congiunta dell'assessore Latronico e del Sindaco di Venosa.

Aggiornamenti sugli interventi strategici: Maratea, Venosa e Potenza

Parallelamente, Piero Lacorazza ha richiesto un'ulteriore audizione, questa volta in Seconda Commissione, per ottenere un aggiornamento dettagliato sullo stato di attuazione di alcuni interventi strategici programmati sul territorio della Basilicata.

L'attenzione è rivolta in particolare al potenziamento e alla sicurezza delle strutture sanitarie regionali. Tra i progetti sotto esame figurano l'intervento "Ospedale sicuro e sostenibile" di Maratea, per il quale è previsto un finanziamento di circa 2,7 milioni di euro, e la realizzazione di nuovi posti letto RSA di tipo "R2 – non autosufficienti estensiva" presso il Presidio Ospedaliero Distretturale di Venosa, con un finanziamento di 1,5 milioni di euro.

Le richieste di informazioni si estendono anche agli interventi programmati presso il presidio ospedaliero "San Carlo" di Potenza. Per quest'ultimo, saranno verificati lo stato delle procedure, l'avanzamento dei lavori e i relativi cronoprogrammi.

Lacorazza ha rimarcato che queste audizioni rappresentano un'opportunità fondamentale per monitorare il percorso attuativo degli interventi finanziati, soprattutto in relazione alle scadenze imposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e agli obiettivi della Missione 6 – Salute. Tali opere sono considerate rilevanti per migliorare la qualità, la sicurezza e l'organizzazione complessiva dei servizi sanitari offerti ai cittadini lucani.

Trasparenza e responsabilità per la sanità regionale

Le audizioni sollecitate dal Partito Democratico mirano a promuovere un dialogo costruttivo e a garantire la massima trasparenza sull'operato della sanità regionale. Il coinvolgimento diretto dell'assessore Latronico e del Sindaco di Venosa è finalizzato a una discussione approfondita sul futuro dell'ospedale di Venosa e a un monitoraggio costante dello stato di avanzamento di tutti i progetti finanziati.

La richiesta di chiarezza non si limita agli aspetti finanziari e temporali, ma si estende anche alla coerenza tra la programmazione regionale e le attività effettivamente avviate nelle diverse strutture sanitarie, con un focus specifico sulle Case e Ospedali di Comunità, in linea con quanto stabilito dal Decreto ministeriale 77.

Queste iniziative si inseriscono in un più ampio quadro di controllo e verifica delle politiche sanitarie regionali. L'obiettivo primario è assicurare che le risorse impiegate siano utilizzate in modo efficiente, che le tempistiche di realizzazione degli interventi siano rispettate e che, in ultima analisi, venga data una risposta concreta ed efficace ai bisogni di salute della comunità lucana.