Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri della compagnia di Rovigo per il furto di grondaie in rame avvenuto nel cimitero di San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo. L'episodio, verificatosi nei giorni scorsi, ha comportato l'asportazione di diversi metri di prezioso materiale metallico dalla struttura cimiteriale. Questo atto ha causato danni strutturali all'edificio, compromettendone l'integrità, e un notevole disagio per i visitatori del sito sacro.

Indagini e Identificazione del Responsabile

A seguito della segnalazione del furto, i Carabinieri hanno prontamente avviato le indagini.

Attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza e una serie di accurati accertamenti sul territorio, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'identità del presunto responsabile. L'uomo, residente nella zona, è stato quindi denunciato a piede libero per furto aggravato, una fattispecie che prevede pene più severe a causa delle circostanze del reato.

Dettagli del Furto e Danni Causati

Il furto ha interessato specificamente le grondaie in rame installate lungo la struttura del cimitero di San Martino di Venezze. L'asportazione del materiale ha provocato danni alle coperture dell'edificio, rendendo necessario un intervento tempestivo del personale comunale per la messa in sicurezza dell'area.

Il valore economico esatto del rame sottratto non è stato ancora quantificato con precisione, ma è noto che si tratta di un materiale particolarmente appetibile sul mercato illegale, data la sua elevata quotazione e la facilità di riciclo.

Le forze dell'ordine hanno voluto sottolineare l'importanza della collaborazione dei cittadini. Le segnalazioni di episodi sospetti si sono infatti rivelate cruciali per l'individuazione del responsabile. L'attività investigativa prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri simili episodi criminosi avvenuti nella zona del Polesine, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno.