Il Salerno Pride 2026 si prepara a colorare la città sabato 4 luglio, portando in piazza il suo claim significativo: “Senza esclusione di corpi”. L'evento, cruciale per la visibilità e la rivendicazione dei diritti LGBTQIA+, è stato presentato il 2 luglio 2026 al Palazzo di Città. Alla conferenza stampa hanno preso parte importanti figure istituzionali e associative: il sindaco Vincenzo De Luca, l’assessora alle Politiche Sociali Paola de Roberto, il consigliere Fabio Polverino e Emanuele Avagliano, presidente di Arcigay Salerno e portavoce del Pride.

Le istituzioni cittadine e provinciali hanno annunciato con entusiasmo l'esposizione della bandiera rainbow sul Palazzo di Città e sulla sede della Provincia per l'intero fine settimana, un gesto simbolico di forte sostegno e impegno concreto verso l'inclusione e la diversità cittadina.

Il programma della giornata prevede il concentramento dei partecipanti alle ore 18:00 in Piazza Vittorio Veneto, situata dinanzi alla Stazione centrale di Salerno. Da questo punto nevralgico, il corteo prenderà il via alle 18:30, snodandosi attraverso le principali arterie cittadine. La marcia culminerà nella suggestiva piazzetta antistante il Teatro Pasolini, sul lato del Lungomare Trieste, dove si svolgerà il tradizionale Pride Fest, un momento di festa, musica e condivisione aperto a tutta la comunità salernitana.

La celebrazione proseguirà fino a tarda sera: alle ore 23:59, il Sea Garden Club ospiterà l'official Pride Party intitolato “Andamento lento”. L'intero evento, dal corteo alla festa finale, è stato concepito per essere gratuito e accessibile a tutti, sottolineando il desiderio di massima partecipazione e apertura alla cittadinanza salernitana.

Il messaggio e i protagonisti del Pride

Madrina dell'edizione 2026 è Vladimir Luxuria, scrittrice, attivista per i diritti LGBTQIA+ ed ex parlamentare. La sua presenza rafforza il messaggio di rappresentanza e lotta per l'uguaglianza. Oltre cento sigle tra associazioni, collettivi, movimenti, partiti e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto la piattaforma politica.

Il Salerno Pride si afferma come spazio collettivo di partecipazione democratica, con l'obiettivo di affermare che nessuno deve restare ai margini della società.

L'organizzazione e il significato dell'evento

L'organizzazione è curata da Arcigay Salerno. La festa finale in Piazzetta Teatro Pasolini vedrà interventi di associazioni, collettivi, movimenti, organizzazioni sindacali e forze politiche, trasformando la piazza in un forum di idee e rivendicazioni. La giornata si concluderà con il party ufficiale al Sea Garden Club, un evento pensato per coinvolgere l'intera cittadinanza e promuovere una cultura di inclusione e rispetto.