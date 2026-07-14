Il sindaco di Santa Maria Nuova (Ancona), Alfredo Cesarini, ha ufficialmente ritirato le dimissioni presentate circa venti giorni fa. La sua decisione iniziale era scaturita dalla necessità di denunciare le spese ritenute insostenibili per il collocamento dei minori in comunità protette, un onere che stava mettendo a dura prova le casse comunali. Cesarini ha motivato il passo indietro spiegando che, a seguito di un confronto costruttivo con il Prefetto, l'ANCI e le altre istituzioni coinvolte, ha optato per garantire la continuità amministrativa fino alla fine del mandato.

Questa scelta mira a evitare il commissariamento del Comune e a tutelare l'interesse della comunità locale.

Cesarini ha ribadito che la sua iniziativa era volta a richiamare l'attenzione su una problematica ampiamente condivisa da molti Comuni italiani: l'impatto economico dei collocamenti in comunità protette. "L'obiettivo è stato raggiunto", ha dichiarato il primo cittadino. "Il problema è entrato nell'agenda delle Istituzioni competenti ed è stato avviato un percorso di confronto per individuare soluzioni strutturali. Non siamo ancora al traguardo, ma sono stati compiuti passi importanti e continuerò a seguire questa vicenda con determinazione fino all'ultimo giorno del mio mandato".

Il dialogo istituzionale e il sostegno civico

Il sindaco Cesarini ha voluto chiarire che la sua azione non intendeva configurarsi come una protesta contro le istituzioni, bensì come una ferma richiesta di attenzione rivolta agli enti preposti. Ha inoltre espresso profonda riconoscenza ai cittadini di Santa Maria Nuova, che hanno dimostrato vicinanza, affetto e sostegno durante il periodo delle dimissioni. Cesarini ha sottolineato che il dovere di tutelare i minori più fragili non è mai stato messo in discussione; la sua istanza si concentra piuttosto sulla necessità di una più equa ripartizione degli oneri economici tra i diversi livelli dello Stato, affinché i Comuni non siano costretti a sacrificare i servizi essenziali ai cittadini a causa di costi eccessivi.

L'impegno dell'ANCI per i Comuni

L'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, svolge un ruolo cruciale nel rappresentare gli interessi dei comuni italiani presso le istituzioni centrali e regionali. L'associazione si impegna a promuovere il dialogo tra enti locali e Stato, affrontando attivamente tematiche complesse come la gestione dei servizi sociali, inclusi i collocamenti dei minori in comunità protette. L'obiettivo primario dell'ANCI è quello di favorire l'adozione di soluzioni condivise e sostenibili per i Comuni, con particolare attenzione alle questioni che hanno un impatto diretto e significativo sui bilanci locali.