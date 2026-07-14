La Giunta Regionale del Veneto ha approvato una modifica al calendario scolastico 2026/2027, anticipando la fine delle lezioni a martedì 8 giugno 2027. Questa decisione è stata presa per armonizzare la programmazione regionale con il nuovo quadro normativo nazionale, che prevede l’avvio degli esami di maturità in tutta Italia il 16 giugno 2027, come stabilito dall’Ordinanza ministeriale n. 106 del 10 giugno 2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La precedente versione del calendario regionale fissava il termine delle lezioni al 12 giugno 2027.

L’esiguo intervallo di soli quattro giorni tra la conclusione delle lezioni e la prima prova d’esame avrebbe reso difficile completare gli scrutini e informare tempestivamente le famiglie sugli esiti di ammissione o non ammissione degli studenti. Per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e amministrative, la Regione ha quindi anticipato la chiusura delle scuole, permettendo alle istituzioni del Veneto di completare le procedure di valutazione e comunicare gli esiti con celerità.

Offerta formativa e giorni di lezione garantiti

Per compensare l’anticipo e mantenere l’offerta formativa, la nuova delibera regionale ha eliminato alcuni giorni di sospensione delle lezioni, inizialmente previsti per le festività di Ognissanti e della Festa della Repubblica.

Questa scelta assicura i 207 giorni di lezione per le scuole primarie e secondarie, in pieno rispetto dei parametri di legge vigenti.

L’intervento si è reso indispensabile per adeguare il sistema scolastico regionale alle direttive nazionali. La modifica interessa tutte le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione della Regione Veneto, garantendo il corretto funzionamento del sistema.

Adeguamento normativo e dettagli

L’Ordinanza ministeriale n. 106 del 10 giugno 2026 ha rappresentato la base per questa revisione. L'aggiornamento è stato pubblicato il 13 luglio 2026 sul portale istituzionale regionale. Per maggiori dettagli, è possibile consultare la Deliberazione della Giunta Regionale.