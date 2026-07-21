Un vasto incendio boschivo è divampato nel Comune di Papasidero, in provincia di Cosenza, a partire dalla giornata di ieri, 20 luglio 2026. L’evento, ancora attivo nella mattinata odierna, 21 luglio, ha già interessato circa dieci ettari di superficie, devastando la macchia mediterranea e numerosi alberi di alto fusto. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti tra la popolazione.

Le fiamme hanno raggiunto le immediate vicinanze del Santuario di Santa Maria di Costantinopoli, un importante luogo di culto situato in una zona isolata del territorio comunale.

Nella serata di ieri, il fuoco ha lambito da vicino le strutture del complesso religioso. Sebbene non si segnalino danni accertati nell'immediato, saranno condotte verifiche approfondite per valutare eventuali conseguenze strutturali o materiali.

Interventi e misure di sicurezza in atto

Dalla giornata di ieri, diverse squadre di Calabria Verde sono impegnate senza sosta nelle operazioni di spegnimento, affiancate dai volontari del Comune montano di Papasidero. L’amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Fiorenzo Conte, mantiene un contatto costante con il direttore delle operazioni. Si attende con urgenza l’intervento di mezzi aerei per supportare le squadre a terra nel contenimento e nella bonifica dell’area interessata dal rogo.

A scopo precauzionale e per garantire la massima sicurezza, il sindaco Conte ha emesso un’ordinanza di interdizione per l’intera area del Fiume Lao. Questa zona è nota per la presenza di numerosi centri dedicati agli sport outdoor, e la misura è stata adottata per prevenire qualsiasi rischio per i cittadini e gli operatori delle attività sportive presenti sul territorio.

Il contesto ambientale e il ruolo di Calabria Verde

Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, svolge un ruolo cruciale nella gestione forestale, nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi. L'organizzazione è altresì preposta alla tutela ambientale e alla valorizzazione del vasto patrimonio naturale regionale.

Opera in stretta sinergia con le amministrazioni locali e le squadre di volontari per affrontare efficacemente emergenze ambientali come quella che sta colpendo Papasidero.

Il Comune di Papasidero si inserisce nel suggestivo scenario del Parco Nazionale del Pollino, un’area caratterizzata da una ricca presenza di boschi e da significative aree naturali protette. Il Santuario di Santa Maria di Costantinopoli, oltre ad essere un punto focale dell'emergenza attuale, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di interesse storico-artistico della zona, richiamando spesso pellegrini e turisti.