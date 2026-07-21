Per la giornata del 21 luglio 2026, l'Emilia-Romagna si appresta ad affrontare un quadro meteorologico particolarmente instabile, con l'Arpae-Protezione Civile che ha diramato un'allerta arancione. Questa misura di prevenzione riguarda diverse aree della regione, dove sono attesi forti temporali. I primi fenomeni stanno già interessando la provincia di Ferrara, ma le previsioni indicano un'estensione dei rovesci sia sulle zone di rilievo che in pianura, con una particolare attenzione rivolta alla fascia centro-orientale del territorio.

Il bollettino emesso dall'Arpae evidenzia potenziali rischi idrogeologici, segnalando la possibilità di ruscellamenti superficiali e frane, specialmente sui versanti considerati più fragili.

Si avverte inoltre che, nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi, potrebbero verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua. A causa di queste condizioni avverse, numerosi comuni costieri hanno già optato per l'annullamento di eventi programmati per la giornata e la serata. Tra questi, a Riccione è stato ufficialmente rinviato il Family Show, originariamente previsto in piazzale Ceccherini, mentre restano in corso le valutazioni circa lo svolgimento del concerto dei Pooh, atteso per la stessa sera.

Previsioni meteo dettagliate per le principali città

La perturbazione in arrivo interesserà in modo significativo diverse città dell'Emilia-Romagna. Nello specifico, a Bologna, Cesena, Forlì e Ravenna si prevedono temporali che potrebbero essere accompagnati da leggera grandine.

Le temperature medie in queste località si manterranno tra i 24 e i 25 gradi Celsius, con una brezza costante che contribuirà a rendere più sopportabile il tasso di umidità. A Ferrara, i temporali saranno caratterizzati da un vento leggermente più intenso rispetto alle altre città menzionate. Per quanto riguarda Modena, le previsioni indicano precipitazioni di intensità lieve o moderata, con la colonnina di mercurio che si attesterà intorno ai 24 gradi.

Una situazione particolarmente critica è attesa a Rimini, dove si prevedono temporali intensi, accompagnati da grandine pesante e raffiche di vento. Questi fenomeni potrebbero causare significativi disagi non solo alla viabilità terrestre, ma anche al traffico aereo e marittimo.

Al contrario, le città di Parma, Piacenza e Reggio-Emilia godranno di condizioni meteorologiche più miti. Qui, le previsioni indicano piogge leggere, con temperature che oscilleranno tra i 24 e i 26 gradi. Il vento, in queste zone, sarà prevalentemente di intensità leggera o moderata.

Raccomandazioni e avvisi di sicurezza

In considerazione del peggioramento delle condizioni, le autorità locali stanno attentamente valutando l'adozione di ulteriori misure di sicurezza e non si esclude l'emissione di avvisi specifici per le aree che risulteranno maggiormente colpite. Il bollettino ufficiale diramato invita caldamente alla prudenza tutti coloro che abbiano in programma spostamenti o attività all'aperto nel corso della giornata del 21 luglio.

Si raccomanda vivamente di limitare gli spostamenti non necessari e di prestare la massima attenzione alle indicazioni e ai consigli forniti sia dai comuni che dagli enti di Protezione Civile.

L'allerta arancione, infatti, rappresenta un livello di attenzione elevato e segnala la concreta possibilità di fenomeni meteorologici intensi e diffusi, con potenziali ripercussioni sul territorio. Per questo motivo, i cittadini sono esortati a seguire con costanza e attenzione tutti gli aggiornamenti e a consultare regolarmente i bollettini ufficiali emessi dalle autorità competenti, al fine di ottenere ulteriori dettagli sull'evoluzione della situazione meteorologica e sulle eventuali nuove disposizioni.