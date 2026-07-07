La Sardegna si prepara a fronteggiare una nuova ondata di caldo che, a partire da mercoledì 8 luglio, porterà un generale innalzamento delle temperature. Sono attesi picchi di 40 gradi, in particolare nella parte orientale dell'Isola e nelle aree del Medio e Basso Campidano. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta per condizioni meteo avverse, valida dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 di domani.

L'allerta include una serie di prescrizioni fondamentali per mitigare i rischi legati al caldo intenso. Si raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde, specificamente tra le 12:00 e le 18:00.

All'interno delle abitazioni, è consigliabile proteggersi dal calore del sole utilizzando tende o persiane. Per l'alimentazione, si suggerisce di consumare pasti leggeri e di aumentare l'apporto di frutta. L'idratazione è cruciale: è importante bere adeguatamente, astenendosi da bevande alcoliche e caffeina. Infine, per l'abbigliamento, si consiglia di indossare abiti e cappelli leggeri di colore chiaro, evitando le fibre sintetiche.

Precauzioni per le categorie più vulnerabili

La Protezione civile ha sottolineato che alcune categorie di persone sono maggiormente a rischio durante le ondate di calore. Tra queste figurano gli anziani, le persone non autosufficienti o convalescenti, chi assume regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli.

Particolare attenzione deve essere posta anche a coloro che svolgono esercizio fisico o lavori intensi all'aria aperta, per i quali è essenziale adottare misure preventive specifiche per la propria salute.

Il quadro meteorologico nazionale

L'ondata di caldo che interesserà la Sardegna si inserisce in un contesto meteorologico nazionale più ampio. Un anticiclone subtropicale sta determinando un deciso aumento termico su gran parte dell'Italia, con l'aria calda di origine africana che sta progressivamente conquistando il Paese. Questo fenomeno favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate e notti che spesso superano i 20 gradi. Per la Sardegna, le previsioni indicano una nuova, intensa pulsazione di aria bollente tra venerdì 10 e sabato 11 luglio, che potrebbe spingere le temperature nuovamente oltre i 40 gradi. La situazione richiede quindi costante attenzione e l'adozione delle misure di sicurezza consigliate.