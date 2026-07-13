La Fondazione Eos, emanazione di Edison e impegnata nel settore sociale, ha presentato il bilancio sociale 2025, illustrando i risultati dei suoi progetti e i finanziamenti destinati ai giovani in tutta Italia. Nel corso del 2025, la fondazione ha coinvolto 6.200 ragazze e ragazzi in oltre 30 progetti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per queste iniziative, il finanziamento diretto erogato ha superato 1,5 milioni di euro nel solo anno di riferimento.

Dal 2022, anno di avvio del primo piano triennale, Fondazione Eos ha raggiunto complessivamente 18.000 giovani in Italia, estendendo il proprio raggio d'azione a più di 6.500 persone della cosiddetta comunità educante.

Le risorse totali erogate dalla fondazione dal 2022 ammontano a oltre 4,6 milioni di euro. Il bilancio sociale 2025 evidenzia l'ingresso della fondazione in una fase di consolidamento delle attività, ponendo particolare enfasi sulla qualità dei legami costruiti e sull’impatto a lungo termine sui territori.

Strategie e dichiarazioni dei vertici

Francesca Magliulo, direttrice di Fondazione Eos, ha evidenziato l'importanza di un approccio personalizzato, affermando: «Il 2025 ci ha insegnato che non esistono soluzioni standard: ogni percorso va costruito insieme, quartiere per quartiere, accanto alle organizzazioni che ogni giorno vivono i territori. La nostra missione non è occupare spazi, ma attivare sinergie durature, che possano dare vita a spazi di apprendimento e confronto».

Nicola Monti, presidente della Fondazione, ha aggiunto: «Il Bilancio Sociale 2025 racconta un anno di crescita della Fondazione, ma soprattutto conferma una convinzione che, come Edison, accompagna da tempo il nostro modo di fare: generare valore significa crescere insieme ai territori e alle comunità con cui lavoriamo ogni giorno. La Fondazione rappresenta l’espressione di questo impegno».

La missione di Fondazione Eos

Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale è la fondazione d’impresa di Edison. La sua missione è promuovere l’inclusione sociale e la crescita dei giovani, con un focus specifico sui territori in cui Edison è presente. Le attività si concentrano su progetti educativi, di empowerment e di sviluppo di comunità, realizzati in collaborazione con organizzazioni locali e nazionali. Il bilancio sociale, pubblicato annualmente, documenta i risultati raggiunti e le risorse impiegate, con l’obiettivo di garantire trasparenza e misurare l’impatto delle iniziative promosse.