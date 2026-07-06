Un tragico evento ha scosso la città di Savona: un uomo di trentasette anni è deceduto nella notte a seguito di un accoltellamento avvenuto il pomeriggio precedente sulla spiaggia libera del Prolungamento. L'aggressione, consumatasi sotto gli occhi di numerosi bagnanti, ha trasformato un tranquillo pomeriggio estivo in una scena di violenza. La vittima era stata ferita gravemente all'addome durante una lite, e nonostante i tempestivi soccorsi e un delicato intervento chirurgico, non è riuscita a sopravvivere alle lesioni riportate.

I fatti si sono svolti intorno alle ore 15:30, quando, sulla frequentata spiaggia del Prolungamento, situata sotto piazzale Eroe dei due Mondi, una discussione è degenerata rapidamente.

Un uomo, dopo un breve alterco, ha estratto un coltello e ha colpito con violenza il trentasettenne. La scena si è consumata davanti a centinaia di savonesi e turisti che affollavano l'arenile, trasformando un momento di relax in un drammatico spettacolo.

Nonostante la grave ferita, il trentasettenne ha trovato la forza di percorrere la scaletta che conduce alla piazza, ma una volta raggiunta la sommità, ha perso i sensi, accasciandosi a terra. La reazione dei presenti è stata immediata: sul posto sono giunti con urgenza i militi della Croce Bianca, un'auto medica, i Carabinieri e la Polizia. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate: era andato in arresto cardiaco ed è stato prontamente intubato prima di essere trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Qui, nella notte, è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita.

Le indagini per rintracciare l'aggressore

L'aggressore, dopo aver inferto il colpo mortale, si è dato alla fuga lungo la spiaggia, scomparendo tra la folla e lasciando la vittima a terra. Al momento, l'uomo è attivamente ricercato dalle forze dell'ordine con l'accusa di omicidio. Le prime ricostruzioni indicano che la lite sia scoppiata in un contesto di grande affollamento, rendendo più difficile l'identificazione immediata del responsabile.

Le indagini sono in pieno svolgimento e si concentrano sulla raccolta di testimonianze e sull'analisi di eventuali filmati di sorveglianza che possano fornire elementi utili a rintracciare l'autore del gesto.

La zona dell'aggressione, particolarmente battuta durante i mesi estivi, è stata oggetto di un'ampia mobilitazione di soccorsi e forze dell'ordine, che hanno lavorato senza sosta per gestire l'emergenza e avviare le ricerche.

Il ruolo dell'ospedale San Paolo nell'emergenza

L'ospedale San Paolo di Savona ha giocato un ruolo cruciale nella gestione dell'emergenza. La struttura, principale presidio ospedaliero della città e dell'area savonese, è dotata di un pronto soccorso attrezzato per affrontare casi di estrema gravità, oltre a reparti di chirurgia d'urgenza e terapie intensive. Nonostante l'impegno del personale medico e infermieristico e il delicato intervento, le gravi ferite riportate dal trentasettenne si sono rivelate fatali. La prognosi era rimasta riservata per ore, ma purtroppo, nella notte, il quadro clinico è precipitato, portando al decesso dell'uomo.