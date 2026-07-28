Lo Spezia continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di completare una rosa competitiva in vista della nuova stagione. La priorità riguarda il reparto portieri, dove serve un innesto da affiancare al titolare. Il nome caldo, secondo Spezia1906.Com, sarebbe quello di Davide Merelli, punto fermo del Crotone. Una situazione attualmente in fase di stallo, ma in caso di offerta irrinunciabile tutto potrebbe tornare in gioco.

Il mercato portieri dello Spezia entra nel vivo

La dirigenza dello Spezia è alla ricerca di un secondo portiere affidabile, ritenendo insufficiente affrontare l'intera stagione con l'attuale organico.

Tra i nomi valutati c'è quello dell'esperto estremo difensore del Crotone Davide Merelli, profilo ritenuto ideale per esperienza e affidabilità. La richiesta di 500mila euro avanzata dal club calabrese rappresenta però un ostacolo importante. I contatti tra le società sono stati avviati, ma la trattativa resta complessa e tutta da sviluppare.

Spezia, l'alternativa arriva dal mercato degli svincolati

Se la pista che porta al portiere del Crotone non dovesse concretizzarsi, lo Spezia è pronto a cambiare strategia. L'alternativa più concreta porta infatti al mercato degli svincolati, dove la società punta a individuare un'occasione di qualità senza sostenere costi per il cartellino. Una soluzione che consentirebbe di contenere le spese e investire le risorse disponibili anche per rinforzare altri reparti considerati prioritari.

Crotone tra cessioni e progetto giovani sostenibile

Sul fronte Crotone restano aperti diversi dossier. Per il centrocampista Mattia Sandri sono emersi alcuni interessamenti, anche se al momento non sono stati resi noti i club coinvolti. Da monitorare anche le posizioni di Zunno, Musso, Di Pasquale e Gallo. Molto dipenderà dalle cessioni che il club riuscirà a completare e dagli incassi ottenuti. L'obiettivo resta costruire una squadra giovane, sostenibile e allo stesso tempo competitiva, seguendo una linea che garantisca stabilità economica e prospettive future. Da ricordare che, ad inizio sessione, gli squali hanno già ceduto Novella e Vinicius, oltre alle vendite recenti di Cocetta e Gomez.