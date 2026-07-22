Un significativo sviluppo ha caratterizzato l'inchiesta sui presunti abusi avvenuti presso la scuola militare Teulié di Milano. Il numero delle presunte vittime è infatti salito a diciotto, raddoppiando rispetto alle fasi iniziali dell'indagine. Questo dato emerge dagli ultimi accertamenti degli investigatori, impegnati sul caso da mesi. La vicenda riguarda presunti episodi di maltrattamenti e abusi che sarebbero avvenuti all'interno del prestigioso istituto, coinvolgendo giovani allievi.

L'inchiesta ha preso il via dopo le prime segnalazioni, che hanno innescato approfondimenti delle autorità competenti.

Con il progredire delle indagini, il numero dei ragazzi che hanno denunciato i presunti abusi è raddoppiato rispetto alle fasi preliminari. Le testimonianze raccolte finora delineano un quadro preoccupante, descrivendo episodi che si sarebbero verificati in diversi momenti e contesti all'interno della struttura, gettando un'ombra sull'ambiente formativo.

La Scuola Militare Teulié: Contesto e Accuse

La scuola militare Teulié di Milano è un'istituzione di lunga data e prestigio nella formazione militare italiana. Fondata nel XIX secolo, accoglie giovani studenti provenienti da ogni regione d'Italia, offrendo un percorso educativo rigoroso e completo. L'istituto è noto per la sua tradizione e l'elevato standard formativo, preparando gli allievi sia accademicamente che militarmente.

Gestita dall'Esercito Italiano, la Teulié propone un programma che integra istruzione scolastica e rigorosa formazione militare, mirata a forgiare i futuri quadri delle forze armate.

Le indagini proseguono con determinazioneper fare piena luce sulla natura e portata degli episodi denunciati. L'obiettivo è chiarire ogni aspetto e accertare le responsabilità. La direzione della scuola militare Teulié e le autorità militari hanno assicurato massima collaborazione con gli inquirenti, per trasparenza e giustizia. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane, con l'intenzione di tutelare i giovani coinvolti e ristabilire l'integrità dell'ambiente.