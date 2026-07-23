Nel corso del primo semestre del 2026, la città di Trieste ha registrato una marcata diminuzione nel numero dei matrimoni religiosi. Tra i mesi di gennaio e giugno, sono state celebrate solamente 37 unioni con rito religioso, un dato che segna una chiara contrazione rispetto alle 44 celebrazioni avvenute nello stesso intervallo temporale del 2025. Questa tendenza al ribasso non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un contesto di lungo periodo che vede le unioni religiose in costante flessione nel capoluogo giuliano.

In controtendenza rispetto al rito religioso, i matrimoni civili hanno evidenziato una modesta ma significativa crescita.

Nel primo semestre del 2026, le celebrazioni civili sono state 209, superando di poco le 208 registrate nel corrispondente periodo dell'anno precedente. Le unioni civili, d'altro canto, hanno mantenuto una sostanziale stabilità, con 6 registrazioni tra gennaio e giugno 2026, quasi identiche alle 7 dello stesso periodo del 2025. È degno di nota anche il fenomeno delle coppie triestine che scelgono di sposarsi al di fuori del comune: ben 56 pubblicazioni per matrimoni civili, relative al primo semestre, sono state emesse per nozze celebrate in altre località.

Dettagli sulle provenienze e dati storici

L'analisi delle provenienze degli sposi offre ulteriori spunti. Nel contesto dei matrimoni civili celebrati a Trieste, si è riscontrato che in 44 casi almeno uno dei coniugi non era cittadino italiano, indicando una certa eterogeneità.

Per quanto concerne i matrimoni religiosi, i casi con almeno un coniuge straniero sono stati quattro, mentre nelle unioni civili il numero si è attestato a tre. Questi specifici dati si inseriscono in un quadro generale che mostra un progressivo e costante calo del numero complessivo di matrimoni nella città di Trieste negli ultimi anni. A titolo esemplificativo, nel 2025 sono stati celebrati 464 matrimoni totali, un numero inferiore rispetto ai 477 registrati nel 2024, evidenziando una chiara tendenza decrescente nel lungo periodo.

Il ruolo del Comune di Trieste nel monitoraggio demografico

Il Comune di Trieste, in quanto capoluogo dell'omonima provincia e principale polo amministrativo e demografico della regione, ricopre un ruolo fondamentale nella raccolta e gestione dei dati anagrafici e statistici.

È l'istituzione responsabile della registrazione degli atti di matrimonio e delle unioni civili, offrendo servizi essenziali e di pubblica utilità alla cittadinanza. Sebbene la provincia di Trieste, strategicamente posizionata nell'estremo nord-est dell'Italia, comprenda anche altri comuni, la città capoluogo mantiene la sua centralità come fulcro delle attività istituzionali e civili dell'intero comprensorio, fungendo da osservatorio privilegiato sulle evoluzioni demografiche e sociali, inclusi i trend matrimoniali.