Un’operazione congiunta dei Carabinieri Forestali in Molise ha portato al sequestro di quattrocento chili di alimenti. L’intervento, avvenuto l’8 luglio 2026, ha rivelato gravi violazioni delle normative sulla tracciabilità alimentare, culminando nella denuncia di un operatore e nell’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

I controlli sono stati condotti dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Isernia, con la collaborazione dei Nuclei dei Carabinieri Forestali di Isernia, Forlì del Sannio e Frosolone.

La merce, composta da prodotti a base di carne, è risultata priva delle informazioni necessarie a garantirne la provenienza e il percorso lungo la filiera, un requisito fondamentale per la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.

L’operatore responsabile, originario della provincia di Napoli, è stato identificato e denunciato. L’azione si inserisce in un più ampio contesto di verifiche sul territorio, volte ad assicurare il rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare.

L'importanza della tracciabilità

La tracciabilità degli alimenti è un pilastro essenziale per la salute pubblica. Permette di ricostruire l’intero percorso di un prodotto, dall’origine al consumatore, garantendo trasparenza e controllo.

Senza tali informazioni, non è possibile risalire alla provenienza, esponendo a potenziali rischi per la salute.

Le autorità hanno sottolineato come il rispetto della normativa sulla tracciabilità sia uno strumento cruciale. Non è solo un obbligo legale, ma previene la diffusione di prodotti non conformi o dannosi. Un sistema efficace consente di richiamare e ritirare dal mercato derrate che potrebbero compromettere la salute, fornendo ai cittadini informazioni per un acquisto consapevole. L’azione dei Carabinieri Forestali in Molise conferma la costante vigilanza sulla qualità e sicurezza dei prodotti, a tutela della filiera agroalimentare e della collettività.