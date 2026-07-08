Il Comune di Ortona, situato in provincia di Chieti, ha formalmente indirizzato una richiesta alla Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato nell'area. Questa iniziativa segue le numerose proteste manifestate dai cittadini a causa di una persistente carenza d'acqua. Le segnalazioni, particolarmente intense, provengono da diverse contrade del territorio comunale, dove i residenti continuano a subire significativi disagi legati all'approvvigionamento idrico quotidiano. La situazione ha generato un diffuso malcontento, spingendo l'amministrazione comunale a intervenire con decisione per tutelare gli interessi della comunità locale.

Richieste di intervento e reazioni della cittadinanza

I residenti di Ortona hanno espresso una profonda "esasperazione" a causa delle significative difficoltà riscontrate, specialmente durante le ore di maggiore consumo, quando la disponibilità idrica si riduce drasticamente. Il Comune ha diligentemente raccolto queste numerose segnalazioni, trasformandole in una richiesta ufficiale e urgente indirizzata alla Sasi, con l'obiettivo di ottenere un pronto intervento risolutivo. Le aree più gravemente colpite da questa problematica sono le zone periferiche del comune, dove si registrano con frequenza cali di pressione significativi e, in molti casi, vere e proprie interruzioni del servizio di erogazione dell'acqua, rendendo la vita quotidiana particolarmente ardua per gli abitanti.

La continuità del servizio è divenuta una priorità assoluta per l'amministrazione, che si fa portavoce delle istanze cittadine.

Il ruolo della Sasi nella gestione idrica locale

La Sasi è l'ente responsabile della complessa gestione del servizio idrico integrato in un vasto numero di comuni all'interno della provincia di Chieti, tra cui figura anche Ortona. Le sue competenze si estendono dalla captazione delle risorse idriche, alla loro distribuzione capillare sul territorio, fino alla cruciale fase di depurazione delle acque. L'azienda si occupa inoltre della fondamentale manutenzione delle reti idriche e fognarie, un compito essenziale per garantire l'efficienza e la funzionalità dell'intero sistema.

La missione primaria della Sasi è assicurare la continuità e la qualità del servizio offerto, operando sempre in stretta conformità con le normative vigenti e promuovendo attivamente interventi mirati al miglioramento costante delle infrastrutture idriche, al fine di prevenire future criticità e garantire un servizio all'altezza delle aspettative dei cittadini.

Le pressanti richieste avanzate dal Comune di Ortona si inseriscono in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la qualità dei servizi pubblici essenziali e, in particolare, verso la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. La situazione attuale, caratterizzata da disagi idrici, rimane sotto costante e attento monitoraggio da parte delle autorità locali, che seguono da vicino gli sviluppi.

Si attende ora con urgenza l'arrivo di risposte operative concrete e tempestive da parte della Sasi, affinché le problematiche riscontrate possano trovare una soluzione definitiva e duratura, ripristinando la normalità nell'approvvigionamento idrico per tutti i residenti del comune e garantendo un servizio efficiente e senza interruzioni.