Un'importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti nel porto di Pra'. L'intervento, che ha visto il rinvenimento di ben 700 chilogrammi di hashish, è avvenuto a bordo di una nave mercantile proveniente dalla Thailandia. La droga era stata abilmente occultata all'interno di un carico di banane, destinato ai mercati italiani, confermando la costante minaccia del traffico illecito attraverso le rotte marittime internazionali.

Il ritrovamento e la strategia dei trafficanti

Il sequestro è stato effettuato durante le meticolose attività di controllo doganale sulle merci in arrivo nello scalo ligure. I panetti di hashish erano stati disposti con estrema cura nella parte inferiore di alcuni pallets, celati sotto il voluminoso strato di frutta esotica. Questa modalità di occultamento, seppur sofisticata, non è sfuggita all'attenzione delle Fiamme Gialle, che hanno smascherato il tentativo di introdurre lo stupefacente nel territorio nazionale.

Le prime ricostruzioni investigative hanno permesso di delineare il modus operandi dell'organizzazione criminale. È emerso che l'esfiltrazione della droga non sarebbe potuta avvenire direttamente nel porto di Pra' al momento dello sbarco del container.

Il piano prevedeva invece che il carico illecito proseguisse il suo viaggio fino alla destinazione finale, individuata nei mercati ortofrutticoli di Milano. Qui, in un contesto meno sorvegliato, i trafficanti avrebbero tentato di recuperare lo stupefacente. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all'intera filiera criminale e identificare i responsabili di questo ingente traffico internazionale di droga.

La lotta al narcotraffico nei porti italiani

Il porto di Pra', situato nell'area metropolitana di Genova, rappresenta uno dei principali hub logistici per il traffico merci e container in Italia. La sua importanza strategica lo rende purtroppo un punto nevralgico per i tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti e altri illeciti.

Le attività di controllo e prevenzione della Guardia di Finanza nei porti italiani sono costantemente intensificate per contrastare i traffici illeciti e per garantire la sicurezza delle catene logistiche. L'efficacia di queste operazioni è dimostrata anche da precedenti interventi in altri scali liguri, come il porto di Vado Ligure, dove sono stati effettuati sequestri di droga nascosta in carichi di frutta provenienti dall'estero. Questi successi sottolineano l'impegno e la professionalità delle forze dell'ordine nella lotta senza quartiere al crimine organizzato transnazionale.