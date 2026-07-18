In Campania, sette dispositivi autovelox, precedentemente attivi su alcune delle principali arterie stradali della regione, sono stati disattivati. Questa misura è stata adottata per garantire la piena conformità e l'efficienza dei sistemi di controllo della velocità, essenziali per la prevenzione degli incidenti e il rispetto dei limiti. La decisione di spegnerli è giunta a seguito di verifiche tecniche e amministrative approfondite, che hanno rivelato irregolarità e la necessità di urgenti aggiornamenti nei sistemi di rilevamento. Gli autovelox interessati da questa disattivazione erano distribuiti nelle province di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, coprendo così un'ampia porzione del territorio campano.

Le ragioni della disattivazione dei dispositivi

I dispositivi spenti erano stati posizionati in punti strategici, scelti per la loro importanza nel monitoraggio della velocità e nella conseguente riduzione del rischio di incidenti stradali. La loro disattivazione è stata motivata da una duplice serie di problematiche. Sono state riscontrate criticità di natura tecnica significative, emerse durante le regolari procedure di manutenzione ordinaria. A queste si sono aggiunte questioni di carattere amministrativo, relative in particolare alle autorizzazioni e alle procedure di omologazione dei sistemi. Le amministrazioni locali competenti hanno prontamente avviato tutte le procedure necessarie per una verifica meticolosa di ciascun dispositivo e per la loro eventuale riattivazione.

Quest'ultima avverrà solo dopo che tutte le criticità rilevate saranno state completamente risolte e i sistemi avranno raggiunto la piena conformità alle normative vigenti.

Implicazioni per la sicurezza stradale e i prossimi passi

La presenza e il corretto funzionamento degli autovelox rappresentano uno degli strumenti più efficaci e prioritari per il controllo della velocità sulle strade e, di conseguenza, per la significativa riduzione del rischio di incidenti. Le autorità regionali hanno sottolineato con fermezza l'importanza di garantire che tutti i dispositivi di rilevamento della velocità siano non solo pienamente conformi alle normative in vigore, ma che operino anche in maniera corretta e affidabile.

Questo impegno è finalizzato a garantire la massima tutela degli automobilisti e il rigoroso rispetto dei limiti di velocità imposti, elementi imprescindibili per la sicurezza collettiva. L'obiettivo primario rimane quello di mantenere elevati standard di sicurezza sulle arterie stradali campane, attraverso l'impiego di strumenti efficaci, legalmente ineccepibili e pienamente affidabili per tutti gli utenti della strada.