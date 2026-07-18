Sette giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati nella notte all’ospedale Rizzoli di Ischia a seguito di malori accusati durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. L'episodio ha visto tre dei ragazzi in coma etilico e altri quattro con sintomi riconducibili a un colpo di calore, evidenziando una situazione di emergenza che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario.

La serie di malori è iniziata poco dopo le 2.30 del mattino, quando un primo ragazzo ha accusato un malore nei pressi dell'area bar del locale.

Il personale della discoteca lo ha prontamente accompagnato all'esterno per prestargli assistenza. Tuttavia, nel giro di meno di un'ora, la situazione è precipitata con altri sei giovani che hanno perso conoscenza, rendendo evidente la gravità dell'accaduto e la necessità di un intervento più strutturato.

Sul posto è giunta una pattuglia del Commissariato isolano della Polizia di Stato, allertata dalla situazione critica. Gli agenti, una volta constatata la presenza di numerosi ragazzi privi di sensi o in stato di alterazione, hanno immediatamente disposto l'interruzione della musica e l'evacuazione totale del locale. Questa misura si è resa indispensabile per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso e facilitare l'accesso ai sanitari.

Per gestire l'emergenza, il personale medico dell'ospedale Rizzoli ha dovuto impiegare tutte e tre le ambulanze disponibili sull'isola, un segnale della vasta portata dell'evento. I sette giovani sono stati quindi trasportati d'urgenza in ospedale e ricoverati per le cure necessarie.

Le diagnosi e le condizioni dei ricoverati

Le prime valutazioni mediche all'ospedale Rizzoli hanno permesso di formulare diagnosi specifiche per i giovani coinvolti. Per tre dei ragazzi, i medici hanno accertato un grave stato di coma etilico, una condizione di intossicazione acuta da alcol che richiede cure immediate. Per gli altri quattro, l'ipotesi più accreditata è quella di un colpo di calore, un'emergenza medica causata dall'eccessiva esposizione a temperature elevate e dall'incapacità del corpo di dissipare il calore in modo efficace.

Questa condizione sarebbe stata favorita dalle elevate temperature e dall'alto tasso di umidità registrati all'interno della discoteca, elementi che hanno contribuito a creare un ambiente particolarmente insalubre. Nonostante la gravità iniziale dei malori, le condizioni di tutti e sette i pazienti sono state giudicate stabili e, fortunatamente, nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Tuttavia, tutti i giovani rimangono sotto stretta osservazione medica per monitorare l'evoluzione del loro quadro clinico. Nel frattempo, sono in corso approfonditi accertamenti da parte delle autorità per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Capienza del locale sotto la lente e accertamenti in corso

Un elemento cruciale emerso dalle prime indagini e dalle testimonianze raccolte riguarda la presunta eccessiva affluenza all'interno della discoteca. Secondo diverse dichiarazioni, nel locale sarebbero state presenti diverse centinaia di persone, un numero significativamente superiore rispetto alla capienza autorizzata. Le informazioni preliminari indicano che la capienza massima consentita per la struttura sarebbe di circa 150 posti, rendendo l'affollamento un fattore potenzialmente determinante nell'insorgenza dei malori, in particolare per i casi di colpo di calore. Questa discordanza tra presenze effettive e limiti autorizzati costituisce un punto focale delle indagini in corso.

La circostanza sarà oggetto di rigorose verifiche da parte delle autorità competenti. Qualora gli accertamenti dovessero confermare violazioni delle normative sulla sicurezza o altre inosservanze, potrebbero essere adottati provvedimenti severi nei confronti del gestore del locale, che potrebbero includere sanzioni amministrative o penali, a seconda della gravità delle infrazioni riscontrate. L'obiettivo è fare piena luce su quanto accaduto per prevenire il ripetersi di simili episodi e garantire la sicurezza dei frequentatori dei locali pubblici.