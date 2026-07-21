Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Aosta ha depositato una mozione per sollecitare la Giunta del sindaco Rocco ad aderire al dispositivo nazionale "Strade Sicure". L’iniziativa mira a potenziare le misure di sicurezza urbana nel capoluogo, affrontando il crescente fenomeno di violenza e degrado urbano che, negli ultimi anni, ha interessato ripetutamente diverse aree della città.

La proposta di Fratelli d’Italia si fonda sulla “necessità urgente di contrastare il crescente fenomeno della violenza e degrado urbano che, negli ultimi anni, ha colpito ripetutamente diverse aree del capoluogo”.

Il capogruppo ad Aosta, Giuseppe Manuel Cipollone, ha sottolineato l'importanza di un approccio pragmatico: “Se in consiglio prevarrà il pragmatismo, potremo dare insieme un importante segnale di unità per la città. Se c'è volontà politica, noi ci saremo”. A fargli eco, Lorenzo Aiello, coordinatore cittadino del partito, ha evidenziato un peggioramento della situazione: “La situazione sta lentamente ma inesorabilmente peggiorando sul piano della sicurezza, specie nelle ore notturne del fine settimana”.

La mozione e il contesto della sicurezza ad Aosta

La mozione presentata da Fratelli d’Italia richiede un impegno formale della Giunta comunale per l'adesione del Comune di Aosta al programma "Strade Sicure".

L’obiettivo primario è ottenere un supporto operativo concreto, che si traduca nella presenza di personale militare a presidio delle aree urbane considerate più sensibili. Tale dispiegamento è finalizzato a prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità e degrado.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto cittadino dove, secondo i promotori, si registra una percezione sempre più diffusa di insicurezza tra i residenti, con particolare riferimento alle ore serali e notturne, soprattutto durante i fine settimana. Il tema della sicurezza urbana rimane, pertanto, un punto focale nell’agenda politica locale, e Fratelli d’Italia intende ribadire la necessità di adottare azioni concrete e ben coordinate per rispondere alle legittime preoccupazioni della popolazione.

Il dispositivo nazionale "Strade Sicure": funzionamento e obiettivi

"Strade Sicure" è un’operazione di carattere nazionale che prevede l’impiego di personale delle Forze Armate. Questi militari operano a supporto delle Forze di Polizia, con il compito specifico di rafforzare il controllo del territorio e prevenire la commissione di reati. Il programma, istituito tramite un apposito decreto-legge, è stato concepito per incrementare la sicurezza urbana e garantire una maggiore tutela di obiettivi sensibili in diverse città italiane, attraverso attività di pattugliamento e l'istituzione di presidi fissi.

Il dispositivo coinvolge migliaia di militari su tutto il territorio nazionale, concentrando la propria azione in quelle aree urbane dove si rende necessaria una presenza istituzionale più marcata per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica.

L’adesione di un Comune a questo programma avviene su esplicita richiesta delle autorità locali e la sua attuazione viene valutata attentamente in base alle specifiche esigenze e peculiarità del territorio interessato.