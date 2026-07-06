L'Università degli Studi del Molise ha annunciato la disponibilità di 226 posti per l'accesso al corso di formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico. Questa opportunità, valida per l'anno accademico 2025-2026, si rivolge a chi aspira a diventare un docente specializzato, capace di accompagnare con professionalità il percorso educativo degli alunni con disabilità. I posti sono ripartiti tra i diversi ordini scolastici: 50 sono destinati alla scuola dell'infanzia, 100 alla scuola primaria e 76 alla scuola secondaria di secondo grado.

Le iscrizioni al concorso sono aperte e si chiuderanno improrogabilmente alle ore 12 del 9 luglio 2026. L'Ateneo ha già reso noto il calendario delle prove selettive, un passaggio fondamentale per l'accesso al percorso formativo. Le prove per la scuola dell'infanzia si terranno il 14 luglio 2026, quelle per la scuola primaria il 15 luglio 2026 e, infine, quelle per la scuola secondaria di secondo grado il 17 luglio 2026. L'Università del Molise ha inoltre confermato il proprio impegno nell'accogliere tutti gli idonei dei cicli precedenti, inclusi i cosiddetti soprannumerari, per ogni grado di scuola, anche se provenienti da altri atenei, purché in possesso del relativo nulla osta.

Il percorso di specializzazione e i dettagli delle prove

Il percorso di alta formazione offerto dall'UniMol rappresenta un'opportunità cruciale per chi desidera acquisire le competenze necessarie per operare efficacemente nel campo del sostegno didattico. Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha definito con precisione il numero dei posti disponibili a livello nazionale e il calendario delle prove preselettive, garantendo trasparenza e uniformità nella procedura di selezione. L'obiettivo primario di questo corso è formare figure professionali altamente qualificate, in grado di offrire un supporto didattico e umano essenziale agli studenti con disabilità, promuovendo l'inclusione e lo sviluppo delle loro potenzialità.

Per supportare i candidati in ogni fase del processo, l'Università del Molise ha messo a disposizione un personale dedicato. Questo team è pronto a fornire tutte le informazioni necessarie riguardo al bando di selezione, alle modalità di iscrizione e alle procedure selettive. I contatti telefonici e via email sono attivi dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e dal lunedì al giovedì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, per rispondere a ogni quesito e chiarire eventuali dubbi. Nei prossimi giorni, l'Ateneo provvederà alla pubblicazione ufficiale del bando di selezione completo per l'accesso all'XI Ciclo Sostegno per l'anno accademico 2025/2026, fornendo tutti i dettagli operativi.

L'impegno dell'Università del Molise nella formazione inclusiva

L'attivazione dell'XI Ciclo del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno ribadisce il forte impegno dell'Università del Molise nel promuovere una formazione inclusiva e di qualità. L'Ateneo si conferma un punto di riferimento per la preparazione di docenti specializzati, offrendo percorsi mirati a sviluppare non solo competenze didattiche specifiche, ma anche una profonda sensibilità e professionalità nell'accompagnare gli alunni con disabilità. L'investimento in questi percorsi formativi è fondamentale per garantire un sistema scolastico sempre più accogliente e capace di rispondere alle esigenze di tutti gli studenti, contribuendo in modo significativo alla loro crescita educativa e personale.