La Procura di Torre Annunziata ha formalmente disposto l'autopsia sul corpo di Luigi Belardo, un sub di 54 anni, il cui decesso è avvenuto in circostanze ancora da chiarire nelle acque cristalline della costiera sorrentina. Il corpo senza vita di Belardo è stato recuperato nella giornata di ieri, a una profondità stimata di circa trenta metri, nelle acque antistanti Marina di Puolo, nel comune di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. L'uomo, sebbene residente a Ravenna, era originario della Campania e stava partecipando a un'immersione regolarmente autorizzata e segnalata in superficie da un'apposita boa di sicurezza.

Era in compagnia di altri sub, i quali, avendolo improvvisamente perso di vista, hanno prontamente lanciato l'allarme, innescando le immediate operazioni di ricerca e soccorso.

Le ricerche e le prime tragiche scoperte

Le complesse operazioni di ricerca subacquea, condotte con grande impegno, hanno purtroppo confermato il tragico epilogo, portando al recupero del cadavere del 54enne. Un dettaglio cruciale emerso dai primi esami esterni è la presenza di significative ferite alla testa, un elemento che sta orientando le indagini verso diverse piste investigative. La prima e più accreditata ipotesi suggerisce che, una volta riemerso in superficie dopo l'immersione, Belardo possa essere stato accidentalmente colpito dall'elica di un natante.

Si presume che tale imbarcazione si fosse avvicinata alla terraferma oltrepassando i limiti di sicurezza imposti dalle normative vigenti, un'eventualità purtroppo non rara in zone ad alta frequentazione marittima.

Le ipotesi investigative: dall'incidente nautico al malore improvviso

Accanto alla tesi dell'impatto con un'elica, gli inquirenti stanno valutando con attenzione una seconda ipotesi. Questa prevede che il sub possa essere stato colto da un improvviso malore durante l'immersione o la risalita. In tale scenario, la perdita di conoscenza o la difficoltà motoria avrebbero potuto causargli una caduta o un urto violento contro gli scogli presenti nella zona, provocandogli le ferite riscontrate alla testa.

Entrambe le ricostruzioni, seppur diverse, cercano di spiegare le lesioni e le circostanze del decesso, ma solo un'analisi approfondita potrà fornire risposte definitive.

L'importanza dell'autopsia e il contesto del traffico marittimo

Sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Torre Annunziata, a rappresentare il passaggio fondamentale per fare piena luce sulle cause della morte di Luigi Belardo. L'esame autoptico dovrà sciogliere ogni dubbio, fornendo elementi scientifici cruciali per determinare se il decesso sia stato causato da un trauma esterno compatibile con l'impatto di un'elica, da un malore improvviso, o da una combinazione di fattori. L'incidente è avvenuto in una domenica, un giorno notoriamente caratterizzato da un traffico di imbarcazioni particolarmente intenso nelle acque della costiera sorrentina.

Questo contesto di elevata frequentazione marittima aggiunge un ulteriore elemento di complessità all'indagine, evidenziando le potenziali criticità legate alla sicurezza in mare in aree turistiche molto battute.