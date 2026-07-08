Un'importante operazione antidroga condotta dalla Polizia a Terni ha portato all'esecuzione di sei misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Gli indagati sono accusati di aver organizzato e gestito oltre cento episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nella città umbra. L'intervento, coordinato dalla Squadra Mobile, è il culmine di una prolungata attività investigativa che ha permesso di svelare un articolato sistema di cessione di droga, diffuso in diversi quartieri del capoluogo.

Le indagini hanno rivelato che i sei soggetti coinvolti ricoprivano ruoli distinti all'interno dell'organizzazione criminale, dall'approvvigionamento alla distribuzione delle droghe.

Gli episodi contestati riguardano principalmente la vendita di cocaina, hashish e marijuana. Numerosi acquirenti sono stati identificati, fornendo elementi cruciali. L'operazione ha visto l'impiego di numerosi agenti e ha condotto al sequestro di quantitativi di droga e ingenti somme di denaro contante, provento illecito delle attività di spaccio.

Dettagli delle indagini e strategie di spaccio

Le approfondite indagini hanno documentato con precisione oltre cento episodi di cessione di sostanze stupefacenti, avvenuti tra il centro e le periferie di Terni. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno impiegato appostamenti, intercettazioni e testimonianze dirette degli acquirenti per ricostruire i movimenti e le dinamiche operative degli indagati.

Le misure cautelari, disposte dall'autorità giudiziaria ternana, sono state emesse in considerazione della gravità e sistematicità dei fatti accertati, sottolineando la pericolosità dell'organizzazione smantellata.

Il ruolo cruciale della Squadra Mobile di Terni

La Squadra Mobile della Polizia di Terni è un'articolazione fondamentale della Questura locale, con un mandato specifico per le principali attività investigative sul territorio, incluso il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'azione energica e risolutiva condotta in questa recente operazione antidroga si inserisce nel quadro delle attività ordinarie di prevenzione e repressione dei reati legati alla droga. L'attenzione è costantemente rivolta alle dinamiche locali del traffico di stupefacenti e al coinvolgimento di più soggetti nella gestione delle cessioni, con l'obiettivo di disarticolare le reti criminali e proteggere la cittadinanza.