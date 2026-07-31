Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Don Antonio Mazzi, un sacerdote che ha dedicato l'intera sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili della società. La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di commozione, e il messaggio del Capo dello Stato sottolinea l'importanza della sua figura e del suo instancabile impegno. Don Mazzi è stato un punto di riferimento essenziale per l'assistenza e il supporto a coloro che si trovavano ai margini, inclusi gli emarginati, i poveri, i disabili e i tossicodipendenti.

Il messaggio di vicinanza del Presidente Mattarella è giunto attraverso una nota ufficiale diramata dal Quirinale, evidenziando il valore inestimabile del suo operato.

Il tributo del Presidente Mattarella alla memoria di Don Mazzi

Nel suo commosso messaggio, il Presidente Mattarella ha voluto delineare la figura poliedrica di Don Antonio Mazzi, definendolo non solo un sacerdote, ma anche un educatore e un comunicatore. La sua vita è stata interamente spesa al servizio di chi aveva più bisogno, un impegno costante e incondizionato verso gli ultimi e i fragili. Il Capo dello Stato ha messo in risalto come Don Mazzi abbia offerto una testimonianza esemplare di impegno sociale e civile, un'azione spesso caratterizzata da un notevole vigore e, in molteplici circostanze, da un coraggio straordinario.

Questo impegno si è manifestato in particolare nella formazione e nell'accompagnamento dei giovani, ai quali ha saputo infondere valori e speranza. Inoltre, Don Mazzi è stato un pioniere nella creazione di ambienti accoglienti e di occasioni di incontro, spesso innovative, volte a promuovere la solidarietà e a tessere legami di autentica amicizia tra le persone.

La vicinanza della Repubblica alla comunità di Don Mazzi

Oltre a rendere omaggio alla memoria di Don Antonio Mazzi, il Presidente Sergio Mattarella ha voluto estendere la sua solidarietà e la vicinanza dell'intera Repubblica non solo alla persona del sacerdote scomparso, ma anche alla sua comunità e, in modo particolare, a tutti quei ragazzi che hanno beneficiato delle sue numerose iniziative e del suo prezioso supporto.

Nella nota ufficiale del Quirinale, si legge chiaramente: "Alla sua comunità, ai suoi ragazzi esprimo la solidarietà e la vicinanza della Repubblica". Questo passaggio sottolinea con forza il profondo valore dell'opera che Don Mazzi ha saputo costruire e portare avanti nel corso della sua esistenza, un'opera che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale italiano, offrendo sostegno e speranza soprattutto alle fasce più vulnerabili e bisognose della popolazione. Il suo lascito morale e pratico continua a ispirare.