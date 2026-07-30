Il Torino Airport ha inaugurato il 30 luglio 2026 la nuova sala imbarchi, completamente rinnovata con un'offerta commerciale su due livelli e spazi dedicati ai passeggeri. L'intervento include una scala mobile che collega i gate al livello superiore delle partenze, ampliando l'area retail oltre i controlli di sicurezza e rendendo più funzionale il percorso nello scalo.

Fulcro del progetto è il nuovo punto vendita Eataly, sviluppato con Avolta su circa 530 metri quadrati. Il locale unisce ristorazione e retail, offrendo un mercato di prodotti a marchio Eataly, un'area grab & go, cioccolatini e un ristorante da 156 posti.

Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport, ha sottolineato che il rinnovamento è parte del piano di sviluppo dello scalo per la crescita del traffico. Nei primi sei mesi del 2026, l'aeroporto ha accolto quasi 2,9 milioni di passeggeri, con un incremento del 17,3% rispetto al 2025, registrando il miglior risultato di sempre da gennaio a giugno. Andorno ha ribadito: "Investire sulla qualità degli spazi e dei servizi significa rispondere concretamente alle nuove esigenze dei passeggeri e sostenere lo sviluppo dello scalo".

Nuovi servizi e aree dedicate ai passeggeri

Il progetto include nuovi servizi al piano superiore della sala imbarchi: una Baby Lounge rinnovata, una Fun & Game Area, una Working Area, una terrazza fumatori e nuovi servizi igienici.

Riqualificati in totale oltre 1.150 metri quadrati di spazi commerciali al livello dei gate, e 480 metri quadrati di nuove aree per passeggeri e operatori aeroportuali.

Gabriele Belsito, general manager Europe di Eataly, ha sottolineato il valore simbolico dell'apertura nello scalo torinese, poiché il marchio è nato a Torino. L'obiettivo è offrire ai viaggiatori un'esperienza che valorizzi la qualità e la tradizione enogastronomica italiana e rafforzare il legame con il territorio.

SAGAT: la gestione e lo sviluppo dell'aeroporto

La gestione del Torino Airport è affidata a SAGAT S.p.A., responsabile dell'amministrazione, dello sviluppo e della promozione dello scalo. SAGAT svolge attività di gestione aeroportuale, garantendo l'efficienza delle infrastrutture e dei servizi per passeggeri e operatori. Promuove inoltre iniziative di sviluppo in linea con crescita del traffico e esigenze del territorio.