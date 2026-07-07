Un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio 2026. Un diciottenne ha perso la vita in uno scontro scooter-auto avvenuto sulla via Francesca Sud, nella località di Stabbia, poco dopo la mezzanotte.

Il giovane si trovava alla guida del suo scooter quando si è verificato il violento impatto con un'automobile. Le cause esatte della collisione rimangono al momento ancora da chiarire e sono oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti. A bordo dell'autovettura coinvolta nell'incidente viaggiavano due persone, le quali, fortunatamente, non hanno riportato ferite e sono rimaste illese, seppur sotto shock per l'accaduto.

Immediatamente dopo l'allarme, sul posto è giunto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi al diciottenne. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Nonostante la rapidità dell'intervento e gli sforzi disperati dei sanitari, il giovane non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate. Il decesso è stato purtroppo constatato poco dopo il suo arrivo o durante il trasferimento in ospedale, ponendo fine a ogni speranza di salvarlo.

La dinamica del fatale scontro a Stabbia

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, il sinistro si è verificato con precisione poco dopo la mezzanotte e mezzo.

La frazione di Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi, è stata teatro di questo drammatico evento che ha spezzato una giovane vita. L'impatto tra lo scooter e l'auto è stato di una violenza tale da non lasciare scampo al conducente del mezzo a due ruote. Le ferite riportate dal diciottenne erano di una gravità tale da compromettere irrimediabilmente le sue funzioni vitali, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione e stabilizzazione da parte dei soccorritori.

Il tentativo di salvare il giovane è stato caratterizzato da una vera e propria corsa contro il tempo. I soccorritori del 118 hanno compiuto ogni sforzo possibile per stabilizzare il ragazzo sul luogo dell'incidente e poi per raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli nel minor tempo possibile.

Tuttavia, la natura delle lesioni era purtroppo troppo estesa e profonda, e il cuore del diciottenne ha cessato di battere, lasciando un vuoto incolmabile.

Le indagini delle forze dell'ordine

Sul luogo del tragico scontro scooter-auto sono intervenuti i carabinieri, ai quali sono stati affidati i delicati compiti di rilievo e di ricostruzione della dinamica esatta dell'accaduto. Le indagini sono in corso per determinare con precisione tutti i fattori che hanno contribuito all'incidente: dalla velocità dei veicoli, alle condizioni della strada, fino a eventuali distrazioni o manovre azzardate. L'obiettivo è fare piena luce su ogni aspetto per comprendere come sia stato possibile che un così giovane sia rimasto vittima di un evento così devastante. Il personale sanitario del 118 ha fornito supporto anche per le operazioni di messa in sicurezza e per l'assistenza psicologica alle persone coinvolte indirettamente.