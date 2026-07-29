Due vigili del fuoco hanno perso la vita il 29 luglio 2026 durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo sull’isola greca di Creta. L’episodio si è verificato a sud della città di Rethymno, nella zona di Krya Vrysi, all’interno del comune di Agios Vasilios. I due pompieri sono rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme e sono stati ritrovati privi di vita.

L’incendio, divampato nella zona di Krya Vrysi, si è diffuso rapidamente tra la bassa vegetazione, bruciando su tre fronti distinti. Le autorità locali hanno disposto l’evacuazione di quattro insediamenti, adottando misure precauzionali per la sicurezza della popolazione e del territorio.

L'intervento e le sfide a Creta

Il Corpo dei Vigili del Fuoco greco ha mobilitato circa 125 unità nella zona colpita, supportate da quattro elicotteri e quattro aerei per il lancio di acqua. Le operazioni di spegnimento sono state notevolmente complicate dalle condizioni meteo, caratterizzate da forti venti che hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme e reso più arduo il controllo dei diversi fronti attivi, richiedendo un incessante lavoro delle squadre di emergenza.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco della Grecia: struttura e ruolo

Il Corpo dei Vigili del Fuoco della Grecia è l’ente responsabile della prevenzione e gestione degli incendi su tutto il territorio nazionale. La sua attività si concentra in particolare sulle aree boschive e rurali durante i mesi estivi, periodi in cui il rischio di roghi è elevato a causa delle alte temperature e dei venti forti.

L’organizzazione dispone di personale specializzato e di un’ampia gamma di mezzi aerei e terrestri dedicati alla lotta contro gli incendi boschivi. Gli interventi vengono coordinati a livello regionale e nazionale, con il supporto di risorse aggiuntive in caso di emergenze di vasta portata.

In situazioni particolarmente critiche, come quella registrata a Creta, il Corpo dei Vigili del Fuoco collabora strettamente con altre forze di sicurezza e protezione civile per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia del territorio.