Noemi Sciarretta ha concluso il suo percorso nella scuola media di Guardiagrele con un risultato eccellente: un diploma di terza media con 10 e lode. Il suo traguardo è stato raggiunto grazie a una tesi incentrata sui diritti umani.

La presentazione della sua elaborazione ha suscitato profonda emozione, come sottolineato da chi ha assistito: «Non è soltanto un voto, è il risultato di un percorso che emoziona, insegna e ci guida verso il futuro». La scelta del tema, i “Diritti umani”, è stata una decisione personale di Noemi.

Contenuti della tesi

Noemi ha discusso la sua tesi con una notevole «leggerezza disarmante», ponendo l'accento sull'importanza di difendere le fragilità.

Ha affermato con convinzione che «non esiste diversità quando al centro c'è il rispetto della persona umana», ricordando che tutti condividono gli stessi diritti e meritano pari opportunità. La sua trattazione ha toccato anche la violazione dei diritti umani durante il Terzo Reich e nei campi di concentramento, per poi concludersi con un appello al rispetto dell’ambiente e del pianeta, visti come elementi fondamentali per il nostro futuro.

Reazioni e contesto

I genitori hanno descritto l’elaborato come «un capolavoro», reso autentico dalla voce e dalla passione di Noemi nel trattare i Diritti Umani. Hanno evidenziato come ogni sua frase trasmettesse «l’eco di un passo deciso, forte, dirompente», celebrando la magnificenza di una ragazza che, con il suo esempio, afferma il Diritto Umano all’esistenza.

La tesi si è chiusa con uno sguardo al futuro e alla scelta dell’indirizzo superiore: «Ci stupirà?».

Informazioni sull’istituto

La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele, della durata triennale, conclude il primo ciclo di istruzione. Il curriculum prevede 990 ore annuali, distribuite su trenta ore settimanali, con materie che spaziano dall’italiano alla matematica, dalle scienze alle lingue straniere, fino ad arte, musica e scienze motorie. Questa organizzazione didattica mira a sviluppare competenze trasversali e civiche, promuovendo la partecipazione sociale e il rispetto dei valori della convivenza civile, principi che hanno trovato piena espressione nell'elaborato di Noemi.