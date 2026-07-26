Un uomo di 47 anni, residente nel pisano, è deceduto nel pomeriggio di oggi presso il reparto di rianimazione dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. Il decesso è sopraggiunto a circa ventiquattro ore dal suo ricovero, avvenuto in seguito a una rovinosa caduta dal monopattino. L'incidente si era verificato nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel centro abitato di Lavagna, una località in provincia di Genova.

L'uomo era stato prontamente soccorso sul luogo dell'incidente e trasportato d'urgenza al San Martino, dove era giunto in condizioni molto gravi.

La causa principale della sua criticità era un violento trauma facciale riportato nell'impatto con il suolo. Le indagini preliminari, condotte dai carabinieri, hanno accertato che la caduta è stata autonoma, escludendo il coinvolgimento di altri veicoli o persone. Un dettaglio significativo emerso dalla ricostruzione è che la vittima indossava correttamente il caschetto di protezione e che il monopattino risultava dotato di tutte le attrezzature di sicurezza previste dalla normativa vigente. Dopo l'arrivo in ospedale, il quarantasettenne era stato immediatamente intubato e ricoverato nel reparto di rianimazione, dove, nonostante gli sforzi del personale medico, è avvenuto il tragico epilogo nel pomeriggio.

La dinamica dell'incidente e le dotazioni di sicurezza

La ricostruzione dettagliata della dinamica dell'incidente, effettuata dalle forze dell'ordine, ha quindi confermato l'assenza di terzi coinvolti nella caduta. L'uomo stava utilizzando un monopattino che rispettava pienamente tutte le dotazioni richieste per la circolazione su strada. Un aspetto cruciale per la sicurezza, e che è stato rispettato nel caso specifico, è l'uso del casco. Questo elemento risponde alle recenti prescrizioni normative che hanno reso obbligatorio l'utilizzo del caschetto per la circolazione dei monopattini elettrici, un provvedimento volto a mitigare i rischi in caso di cadute o collisioni.

Il contesto degli incidenti in monopattino e la normativa vigente

Questo tragico evento si inserisce in un quadro di crescente attenzione e dibattito pubblico riguardo alla sicurezza nell'utilizzo dei monopattini elettrici. La normativa vigente in Italia impone, infatti, l'obbligo del casco per la guida di questi mezzi, oltre alla presenza di targa e assicurazione. A riprova della serietà dei rischi, un altro episodio recente, avvenuto sempre in provincia di Genova, ha visto un uomo di 54 anni ricoverato in gravissime condizioni presso lo stesso ospedale San Martino. Anche in quel caso, si è trattato di una caduta autonoma dal monopattino, verificatasi a Isola del Cantone. Tuttavia, a differenza del caso di Lavagna, i rilievi hanno accertato che il mezzo circolava senza casco, targa e assicurazione, contravvenendo palesemente alle regole introdotte a maggio.

L'uomo era stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza in ospedale con l'elicottero dei Vigili del Fuoco, avendo riportato un trauma cranico gravissimo che ne ha compromesso seriamente le condizioni.

Entrambi gli accadimenti, seppur con esiti e circostanze diverse, sottolineano con forza l'importanza cruciale delle dotazioni di sicurezza e il rispetto scrupoloso delle norme previste per l'utilizzo dei monopattini elettrici. La gravità delle lesioni che possono derivare da incidenti, anche autonomi e apparentemente banali, evidenzia la necessità impellente di una maggiore consapevolezza, prudenza e responsabilità da parte di tutti gli utenti di questi veicoli.