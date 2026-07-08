La giornata dell'8 luglio 2026 ha segnato un pomeriggio di apprensione e tragedia sulle spiagge di Pesaro, dove si sono verificati due distinti e drammatici incidenti in mare. Le vittime sono state una turista di 80 anni, purtroppo deceduta, e un ragazzo di 15 anni, attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Il primo episodio si è consumato presso i Bagni Lucio. Una donna di 80 anni, in vacanza da Levate (Bergamo), è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Nonostante il pronto e tempestivo intervento dei bagnini e l'arrivo celere dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Il decesso dell'anziana è stato constatato sul posto, lasciando un'ombra di tristezza sulla spiaggia.

Poco dopo, un secondo allarme ha scosso la vicina area dei Bagni Ridolfi. Qui, un ragazzo di 15 anni è stato tratto in salvo dopo essere stato rinvenuto privo di sensi in mare. La situazione è apparsa immediatamente critica. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione direttamente sulla sabbia, riuscendo a stabilizzare parzialmente il giovane. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore, il quindicenne è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove le sue condizioni sono state giudicate estremamente gravi e la prognosi resta riservata.

Gli interventi di soccorso e la corsa contro il tempo

In entrambi i tragici eventi, la macchina dei soccorsi si è attivata con la massima celerità. I bagnini in servizio hanno svolto un ruolo cruciale, lanciando l'allarme e prestando i primi, fondamentali soccorsi. Successivamente, le ambulanze del 118 e il personale medico specializzato sono giunti rapidamente sulle spiagge. Mentre per la turista ottantenne non c'è stato modo di invertire il tragico epilogo, per il quindicenne è stata una vera e propria corsa contro il tempo, culminata nel trasferimento in ospedale in codice rosso, a testimonianza dell'estrema urgenza della situazione.

Le spiagge coinvolte: Bagni Lucio e Bagni Ridolfi a Pesaro

I luoghi dei due incidenti, i Bagni Lucio e i Bagni Ridolfi, sono noti stabilimenti balneari della città di Pesaro. Frequentati assiduamente sia dai residenti locali che da numerosi turisti, queste aree sono regolarmente attrezzate con servizi di salvataggio e assistenza ai bagnanti, attivi per garantire la sicurezza durante tutta la stagione estiva. La presenza di tali servizi ha permesso un intervento immediato, sebbene purtroppo non sempre sufficiente a scongiurare esiti fatali o gravi.