Una sparatoria ha scosso la serata del 26 luglio 2026 a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, provocando la morte di due persone e il ferimento di almeno cinque, tra cui un bambino. L'episodio di violenza si è verificato nei pressi dell'iconica Space Needle, durante lo svolgimento del noto festival gastronomico "Bite of Seattle". Le autorità locali hanno confermato l'accaduto, destando profonda preoccupazione nella comunità.

Il bilancio delle vittime è stato ufficializzato dal Dipartimento di polizia di Seattle e successivamente confermato da un funzionario dei vigili del fuoco della città.

Tra i feriti, l'Harborview Medical Center ha accolto un bambino di due anni, una donna di 39 anni, un uomo di 23 anni e un'altra donna di 40 anni, quest'ultima trasferita d'urgenza in sala operatoria. Una quinta persona, una donna di 56 anni, è stata ricoverata in condizioni serie. Le lesioni riportate dai feriti interessano diverse parti del corpo, incluse braccia, addome e gambe, evidenziando la gravità dell'attacco.

Dinamica dell'evento e risposta delle autorità

La sparatoria è esplosa intorno alle 18:00, nelle ore conclusive del festival, un evento annuale che attira centinaia di stand gastronomici e migliaia di visitatori nel cuore della città. In seguito all'incidente, il sindaco di Seattle, Katie Wilson, ha annunciato l'arresto di due sospetti, un passo cruciale nelle indagini in corso.

Le forze dell'ordine hanno immediatamente isolato l'area, invitando la popolazione a evitare la zona situata a nord-ovest del centro cittadino. Un ingente dispiegamento di agenti e squadre di emergenza ha provveduto all'evacuazione del Seattle Center, il vasto campus che ospita il festival.

I racconti dei testimoni presenti al festival dipingono un quadro di caos e terrore. Molti hanno riferito di aver udito numerosi colpi d'arma da fuoco, seguiti da scene di panico generale e persone in fuga disperata. Alcuni partecipanti hanno cercato riparo all'interno del vicino Seattle Children’s Museum, mentre numerosi venditori hanno abbandonato frettolosamente i propri stand per mettersi in salvo. Il governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, ha assicurato di essere stato costantemente aggiornato sulla situazione e ha disposto l'invio di agenti SWAT della State Patrol per supportare la polizia locale nelle operazioni.

Il contesto: il festival Bite of Seattle e l'area dell'incidente

Il "Bite of Seattle" è un appuntamento gastronomico di grande richiamo, organizzato annualmente dal 1982. L'evento celebra la cultura culinaria della città, attirando circa 350.000 persone nell'arco di tre giorni dedicati a cibo, bevande e momenti di aggregazione comunitaria. La zona interessata dalla sparatoria è il Seattle Center, un'ampia area polifunzionale che include spazi all'aperto e al coperto, strategicamente posizionata nelle immediate vicinanze della Space Needle, uno dei simboli architettonici più riconoscibili di Seattle.

Al momento, le autorità non hanno ancora reso noti i dettagli precisi sul punto esatto in cui si è verificata la sparatoria all'interno del perimetro del festival.

Nelle ore successive all'accaduto, numerosi partecipanti e venditori sono rimasti in attesa fuori dal cordone di sicurezza, sperando di poter recuperare tende, generi alimentari e attrezzature lasciate indietro nella concitazione della fuga. L'incidente ha gettato un'ombra sull'evento, tradizionalmente un momento di festa e condivisione per la città.