La Procura di Genova ha formalmente iscritto nel registro degli indagati il titolare dell'attrazione denominata "calciometro" a seguito del decesso di un ragazzo avvenuto al luna park. L'episodio si è verificato a Genova, dove il giovane ha perso la vita mentre partecipava a un divertimento. Le prime ricostruzioni indicano che il ragazzo era impegnato nel gioco del calciometro, attrazione che misura la potenza dei calci sferrati contro un pallone, quando si è verificato l'incidente.

L'apertura dell'inchiesta mira a chiarire le cause del decesso e ad accertare eventuali responsabilità nella gestione e sicurezza dell'attrazione.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area del luna park, elementi cruciali per la ricostruzione della dinamica. L'iscrizione del titolare dell'attrazione nel registro degli indagati è un atto dovuto, una procedura necessaria per consentire l'esecuzione di accertamenti tecnici e perizie forensi indispensabili per le indagini.

La dinamica dell'incidente e le verifiche sulla sicurezza

Le autorità stanno operando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte del giovane. Sono stati ascoltati i testimoni presenti al momento dei fatti, le cui dichiarazioni sono essenziali per delineare il quadro.

Parallelamente, sono in corso accertamenti tecnici sull'attrazione del calciometro, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e delle regolamentazioni previste per i giochi nei luna park.

Controlli e regolamentazioni per la sicurezza nei luna park

Il luna park di Genova, una delle principali aree di divertimento temporanee della città, ospita numerose attrazioni per un pubblico di tutte le età. Attrazioni come il calciometro sono soggette a regolamentazioni specifiche che prevedono controlli periodici e il rispetto delle misure di sicurezza per l'incolumità dei visitatori. In caso di incidenti gravi, le autorità avviano indagini per accertare eventuali responsabilità e verificare la corretta applicazione delle procedure di sicurezza.