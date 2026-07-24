Un uomo di 49 anni è stato rinvenuto con una profonda ferita d’arma da taglio al torace poco prima della mezzanotte, in via Ludovico Montegani, nella periferia sud di Milano. Le sue condizioni di salute sono apparse immediatamente critiche. Gli operatori del 118, allertati con la massima urgenza, sono prontamente intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi e stabilizzare il ferito. Successivamente, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in gravi condizioni e si trova tuttora sotto stretta osservazione medica.

L’episodio, che ha scosso la tranquillità della zona, si è verificato in un orario notturno, rendendo più complesse le prime fasi di raccolta delle informazioni. Sul luogo del ritrovamento è intervenuta la Polizia di Stato, che ha immediatamente avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari, cercando elementi utili a ricostruire la dinamica esatta del ferimento e a identificare eventuali responsabili. Al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo sulle circostanze che hanno portato a questo grave atto di violenza, e non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Le indagini della Polizia di Stato

La presenza della Polizia di Stato in via Ludovico Montegani è stata cruciale per l’avvio delle prime verifiche investigative.

Gli agenti hanno delimitato l’area e proceduto con la raccolta di eventuali testimonianze da parte di residenti o passanti che avrebbero potuto assistere a qualcosa o fornire informazioni utili. L'obiettivo principale delle forze dell'ordine è chiarire se si sia trattato di un’aggressione mirata, di una rapina degenerata o di altre circostanze ancora da definire. La profondità della ferita al torace suggerisce un atto di violenza significativo, e gli investigatori stanno lavorando incessantemente per individuare il contesto in cui è maturato il ferimento.

Le condizioni del ferito all’ospedale Niguarda

Parallelamente all'attività investigativa, l'aspetto sanitario rimane di primaria importanza.

Gli operatori del 118 hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire le prime cure salvavita all'uomo, stabilizzandolo prima del trasporto. Il trasferimento in codice rosso all'ospedale Niguarda ha sottolineato la gravità della situazione. Presso la struttura ospedaliera, l'uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso. Attualmente, la sua prognosi rimane riservata, indicando che i medici non possono ancora sciogliere la riserva sulle sue possibilità di recupero completo, a causa della serietà delle lesioni riportate. L'ospedale Niguarda, noto presidio milanese, è attrezzato per gestire emergenze di questa natura, con reparti specializzati e personale medico altamente qualificato nella gestione dei traumi maggiori e delle ferite da arma bianca.