Una tragica sequenza di eventi ha colpito l'Aretino tra la serata dell'11 luglio e le prime ore della notte successiva, con due incidenti mortali che hanno spezzato la vita di un motociclista e di un pedone. Le due vittime hanno perso la vita in distinti sinistri stradali avvenuti rispettivamente a Foiano della Chiana e nel comune di Arezzo, gettando un'ombra di dolore sulla comunità locale.

Il primo fatale impatto si è verificato intorno alle ore 21:00 a Foiano della Chiana. Lungo la variante in via Molin Nuovo, nel tratto compreso tra la rotatoria di via di Cortona e la strada che conduce all'outlet e a Bettolle, un uomo ha perso il controllo del proprio mezzo.

La vittima è stata identificata come Antimo Verde, un motociclista di 48 anni, residente a breve distanza dal luogo dell'incidente, un dettaglio che rende ancora più amara la tragedia.

Le prime indagini, condotte dai carabinieri di Foiano e della compagnia di Cortona, suggeriscono che il motociclista abbia perso il controllo della sua moto, probabilmente a causa dell'impatto con una cunetta. Al momento, non risultano altri veicoli coinvolti nella dinamica dell'incidente. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano. La salma di Antimo Verde è stata in seguito trasferita all'obitorio dell'ospedale della Fratta, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Secondo incidente: un pedone travolto ad Arezzo

Poche ore più tardi, poco dopo l'una della notte, l'Aretino è stato teatro di un secondo, drammatico evento. Un incidente mortale si è consumato lungo la strada regionale 71, specificamente in località Il Matto, all'interno del comune di Arezzo. Qui, un uomo di 40 anni, di origine albanese e residente nel capoluogo aretino, è stato tragicamente investito da un'auto mentre si trovava davanti all'asilo della frazione.

Alla guida del veicolo che ha causato l'investimento c'era un giovane, anch'egli residente ad Arezzo, il quale è stato sottoposto ai test di rito per la rilevazione di alcol nel sangue, con esito negativo. I sanitari del 118, supportati da un'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e da un'automedica, sono giunti rapidamente sul posto, ma nonostante i loro sforzi disperati, non è stato possibile salvare la vita al pedone.

I rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento sono stati affidati alla Polizia Stradale, che ora lavorerà per chiarire ogni aspetto di questa ennesima tragedia.

Il ruolo della Polizia Stradale negli accertamenti

La Polizia Stradale, che si occupa dei rilievi nel secondo incidente, svolge un ruolo cruciale nella sicurezza e nella gestione della circolazione stradale. Questa articolazione specializzata della Polizia di Stato ha il compito di prevenire e accertare le violazioni del Codice della Strada, ma soprattutto di intervenire prontamente in caso di incidenti. La sua attività è fondamentale per la tutela della vita umana sulle strade.

Tra le responsabilità primarie della Polizia Stradale rientrano la meticolosa ricostruzione della dinamica degli incidenti, attraverso la raccolta di prove e testimonianze, e l'acquisizione di tutti gli elementi utili per le successive indagini giudiziarie.

Questo lavoro viene svolto in stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine e i servizi di emergenza, garantendo un approccio coordinato e professionale nella gestione delle situazioni più critiche sulla rete viaria.