Un operaio di 23 anni ha perso la vita il 21 luglio 2026 in un tragico incidente sul lavoro avvenuto all’interno del parco eolico "Aria del vento", situato nel territorio comunale di Mongrassano, in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in interventi di manutenzione a un’altezza compresa tra 60 e 70 metri quando, per cause attualmente in corso di accertamento, è rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell’impianto.

Per il recupero della salma è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno operato con una squadra speciale per operazioni in quota.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza per svolgere i rilievi e le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le reazioni e il cordoglio

Il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane lavoratore. Celebre ha dichiarato: "È appena arrivata la tragica notizia di un infortunio mortale sul lavoro a Mongrassano. Una nuova, dolorosa tragedia che colpisce il mondo del lavoro e lascia sgomenti. Non si può morire così, non si può spezzare una giovane vita mentre si svolge il proprio lavoro".

Il sindacato ha rivolto un pensiero alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima, sottolineando l'urgente necessità di fare piena luce sulle cause dell’incidente.

Il parco eolico "Aria del vento" e le operazioni di sicurezza

Il parco eolico "Aria del vento" si trova nel territorio comunale di Mongrassano, in provincia di Cosenza. Gli impianti eolici sono strutture complesse che richiedono interventi di manutenzione periodica, spesso a notevoli altezze, e per queste attività vengono impiegate squadre specializzate anche per le operazioni di soccorso in quota, come avvenuto in questa circostanza. Le indagini delle autorità competenti sono in corso per accertare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.