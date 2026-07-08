Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, sull'autostrada A1. All'altezza del chilometro 106, in direzione sud, nei pressi di Roncopascolo, nella provincia di Parma, un'auto si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Nello scontro ha perso la vita una bambina di otto anni. La piccola viaggiava con i suoi genitori, entrambi rimasti feriti con lesioni di media gravità. La famiglia, di origine filippina, è residente nel Parmense.

Intervento dei soccorsi e indagini

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco per prestare soccorso ai feriti e mettere in sicurezza l'area.

La dinamica dell'incidente è attualmente al vaglio della polizia stradale, che sta effettuando gli accertamenti necessari per chiarire le cause del ribaltamento. Al momento, non risultano coinvolti altri veicoli. Il personale sanitario e i vigili del fuoco hanno operato sul posto per diverse ore, garantendo assistenza e gestendo la viabilità.

Ripercussioni sul traffico autostradale

In seguito all'accaduto, si sono formate lunghe code in direzione Bologna. La coda ha raggiunto una lunghezza di otto chilometri tra Fidenza e Parma, causando rallentamenti e disagi agli automobilisti in transito sulla tratta. L'episodio ha avuto un impatto significativo sulla circolazione in una delle principali arterie autostradali del Paese, con ripercussioni soprattutto in direzione sud verso Bologna. Le autorità raccomandano prudenza e attenzione alla guida, in particolare nei tratti interessati da incidenti e lavori stradali.