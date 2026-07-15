La Provincia di Perugia ha istituito un servizio gratuito di collegamento marittimo tra San Feliciano e l'Isola Polvese, operativo dal 15 luglio al 30 agosto 2026. Questa iniziativa risponde alla sospensione del trasporto pubblico, resa necessaria dal basso livello delle acque del Lago Trasimeno, che ha impedito il regolare transito dei traghetti tra il pontile di San Feliciano e l'isola.

Il servizio, interamente finanziato dalla Provincia di Perugia, è gestito dalla società Navilagando e impiega un'imbarcazione con conducente, capace di trasportare fino a dodici passeggeri per viaggio.

Le corse sono frequenti durante la giornata, con partenze dall'area dei pontili di San Feliciano, specificamente dal pontile vecchio, e sono organizzate in base alle esigenze operative. L'obiettivo principale è garantire la piena fruibilità dell'Isola Polvese, un luogo emblematico del Trasimeno, e sostenere la stagione turistica, minimizzando i disagi per residenti e visitatori.

Il servizio sostitutivo: dettagli e operatività

La sospensione del trasporto pubblico locale, precedentemente affidato a Busitalia, è stata causata dal livello idrometrico del lago, che ha raggiunto i meno 170 centimetri, rendendo il pescaggio dei traghetti tradizionali incompatibile con la navigazione. Per ovviare a questa problematica, la Provincia di Perugia ha noleggiato un'imbarcazione dedicata, assicurando così la continuità dei collegamenti in forma gratuita per tutti gli utenti.

Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana, con orario continuato dalle 9 alle 19, e le partenze avvengono regolarmente dal pontile di San Feliciano.

Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha sottolineato l'importanza dell'intervento: “Siamo intervenuti con tempestività per garantire i collegamenti con l'Isola Polvese anche in questa fase di difficoltà legata alla sospensione del servizio pubblico di navigazione”. L'iniziativa mira a fornire una risposta concreta a cittadini, turisti e operatori economici locali, permettendo la regolare fruizione dell'isola durante il periodo di maggiore affluenza e riaffermando l'impegno dell'ente nella valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e turistico del Lago Trasimeno.

Prospettive future e investimenti regionali

La soluzione alternativa è stata il risultato di una collaborazione tra Regione Umbria, Provincia di Perugia e Unione dei Comuni del Trasimeno, adottando la formula del trasporto turistico. Dopo un periodo iniziale di attivazione nei fine settimana di inizio luglio, il servizio è stato esteso a tutti i giorni dal 15 luglio e proseguirà fino al 30 agosto. Questa misura si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione promosso dalla Regione Umbria per affrontare la prolungata scarsità di piogge e il conseguente abbassamento del livello del lago.

La Regione Umbria ha inoltre delineato importanti investimenti futuri per migliorare le infrastrutture marittime.

È previsto un finanziamento di circa due milioni di euro, inserito nella prossima manovra di assestamento, destinato alla realizzazione di nuove infrastrutture diportistiche e darsene sulle isole Polvese e Maggiore. A questi si aggiungono 1 milione e 415 mila euro stanziati per il triennio 2026-2028 per le manutenzioni ordinarie, oltre a 4,7 milioni di euro provenienti dal fondo commissariale governativo. Parallelamente, per garantire la sicurezza e la continuità delle rotte verso l'Isola Maggiore, sono in corso i lavori di approfondimento dei fondali nelle darsene di Sant’Arcangelo e San Feliciano.