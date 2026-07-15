L'Umbria è in ginocchio, stretta nella morsa di una viabilità al collasso che sta compromettendo la quotidianità di migliaia di persone. Il consigliere regionale Nilo Arcudi (Tp-Uc) ha denunciato questa grave situazione, sottolineando l'urgenza di un confronto immediato tra le istituzioni e Anas per affrontare l'emergenza traffico che paralizza in particolare il capoluogo, Perugia.

Perugia, epicentro del caos viario e disagi quotidiani

Secondo Arcudi, Perugia è diventata un nodo critico dove la circolazione stradale ha raggiunto livelli insostenibili.

La città, con poco più di 160.000 abitanti distribuiti su un vasto territorio, è da due mesi ostaggio di cantieri aperti ovunque e gallerie chiuse in modo continuativo, trasformando gli spostamenti in un vero e proprio incubo quotidiano. I tempi di percorrenza sono diventati estenuanti: il collegamento tra Montefalco e Perugia supera le due ore e mezza, mentre il tragitto da Ponte San Giovanni a Madonna Alta richiede oltre un'ora. Anche il percorso tra Collestrada e Corciano supera ormai l'ora di viaggio. Questa paralisi, che coinvolge l'intera Umbria, vede Perugia come epicentro di un disagio che non può più essere tollerato.

La gestione dei lavori è stata criticata per la sua totale mancanza di una programmazione efficace.

Si lamenta l'assenza di coordinamento e di una chiara informativa sui tempi di realizzazione, aspetti che hanno generato proteste diffuse tra i cittadini, espresse anche sui social. L'assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni regionali e comunali, unita a una gestione dei cantieri Anas ritenuta insostenibile, solleva interrogativi urgenti sulla responsabilità di questa paralisi.

Cantieri, inquinamento e prospettive future: un quadro preoccupante

La difficile situazione del traffico a Perugia è aggravata da una concomitanza di fattori: lavori nelle gallerie, il cantiere del BRT e interventi di manutenzione stradale spesso insufficienti o addirittura peggiorativi. Questa combinazione ha portato la città alla paralisi, con code interminabili e un aumento dell'inquinamento.

Il governo cittadino e regionale, operativo da due anni, è stato accusato di un "clamoroso silenzio" di fronte a questa emergenza.

Il quadro è destinato a peggiorare: oltre all'attuale blocco del traffico e ai problemi ferroviari (Frecciarossa e Perugia-Terontola), nei primi mesi del 2027 sono previsti i temuti lavori per le rampe della 4 corsie di Ponte San Giovanni. Questi interventi rischiano di mettere una pietra tombale sulla mobilità del capoluogo per anni. Sebbene l'isolamento atavico dell'Umbria non sia imputabile alle attuali amministrazioni, la gravità della situazione attuale non ha precedenti rispetto alle gestioni passate.

L'urgenza di soluzioni per il benessere dei cittadini

Di fronte a questo scenario, Arcudi ha ribadito l'imperativo di un confronto immediato tra le istituzioni e Anas.

L'obiettivo è trovare soluzioni concrete che possano alleggerire il carico del traffico, garantendo la sicurezza e la fluidità necessarie per una regione che non può permettersi di rimanere isolata e bloccata. La viabilità non può essere considerata una questione secondaria; la priorità deve tornare ad essere il benessere dei cittadini di Perugia e dell'intera Umbria, che chiedono risposte chiare, una gestione lungimirante e, soprattutto, una fine certa a questo blocco che sta soffocando il territorio.