Il servizio "Sali in treno e scendi in pista" è ora disponibile per la prenotazione online, offrendo treni speciali messi a disposizione da Regione Marche e Trenitalia. L'iniziativa è dedicata agli appassionati della musica Made in USA degli anni Quaranta e Cinquanta. A partire da sabato primo agosto, sarà possibile riservare i posti per viaggiare sulla linea ferroviaria San Benedetto del Tronto–Rimini, con fermata centrale a Senigallia, in occasione del Summer Jamboree, uno degli eventi di punta dell'estate italiana.

Treni speciali notturni: dettagli del servizio per il Summer Jamboree

L'iniziativa, presentata dall’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Francesco Baldelli, prevede collegamenti veloci, sicuri e sostenibili, programmati in via sperimentale in orari notturni. L'obiettivo è fornire un'alternativa all'auto per chi desidera vivere appieno le notti del festival. I biglietti, disponibili fino a un massimo di 500 posti per ciascuna corsa, potranno essere acquistati per le giornate di sabato primo agosto, venerdì 7 e sabato 8 agosto. I treni aggiuntivi partiranno da Senigallia dopo l’una di notte, riaccompagnando i visitatori in sicurezza verso le direttrici di Rimini e San Benedetto del Tronto.

Baldelli ha sottolineato: "La musica viaggia sulla linea San Benedetto del Tronto–Rimini e fa tappa a Senigallia nel cuore di uno degli eventi cult dell’estate italiana: scendi in stazione, fai pochi metri e sei già dentro il Summer Jamboree".

Il Summer Jamboree a Senigallia: un evento di rilievo internazionale

Il Summer Jamboree, che si tiene a Senigallia, rappresenta un appuntamento di rilievo internazionale dedicato alla cultura musicale e allo stile di vita degli Stati Uniti degli anni Quaranta e Cinquanta. L'edizione 2026 si inserisce in un contesto di celebrazioni speciali, tra cui il centenario della nascita di Chuck Berry, figura iconica del rock'n'roll. L’evento prevede dieci giorni di concerti, balli, mercatini vintage e attività tematiche, attirando appassionati da tutta Italia e dall’estero.

L’assessore Baldelli ha concluso che "il Summer Jamboree è l’ennesima conferma di come la nostra regione abbia tutti i numeri per svolgere un ruolo da protagonista a livello internazionale, e le soluzioni innovative introdotte dalla Regione Marche sulle infrastrutture e sui trasporti contribuiscono a viaggiare nella giusta direzione della crescita in termini economici e d’immagine".