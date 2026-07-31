Un operatore socio-sanitario è stato arrestato dai carabinieri nella provincia di Milano con l'accusa di aver abusato sessualmente di un'anziana donna di 84 anni, affetta da Alzheimer. L'uomo, che prestava servizio come assistente domiciliare nella casa privata della vittima, è stato fermato in seguito alla denuncia della figlia dell'anziana.

La Scoperta e l'Arresto

La vicenda ha avuto inizio quando la figlia dell'anziana, insospettita da comportamenti insoliti della madre e da evidenti segnali di disagio, ha deciso di installare una telecamera nascosta all'interno dell'abitazione.

Le registrazioni ottenute hanno fornito prove inequivocabili degli abusi, permettendo ai carabinieri di intervenire prontamente e procedere all'arresto dell'operatore. È stato accertato che la donna, a causa della sua grave condizione di salute dovuta all'Alzheimer, si trovava in uno stato di estrema fragilità, che le impediva di opporre resistenza o di denunciare le violenze subite.

Le Indagini in Corso

L'uomo, un 53enne, è stato condotto in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono ora concentrate sulla verifica di eventuali altri episodi analoghi e sull'accertamento se l'operatore abbia prestato servizio presso altre famiglie nella stessa area. La Procura ha sottolineato con fermezza la gravità del reato, ponendo l'accento sulla vulnerabilità della vittima e sull'imperativa necessità di garantire la massima tutela alle persone che si trovano in condizioni di fragilità simili e che necessitano di assistenza domiciliare.

Le attività investigative proseguono con l'obiettivo di accertare ogni ulteriore responsabilità e di rafforzare le misure di protezione per tutti gli individui fragili che ricevono cure e assistenza nelle proprie abitazioni.