Trieste Airport ha comunicato l'introduzione di una nuova configurazione della viabilità interna del Polo Intermodale, situato a Ronchi dei Legionari, a partire da mercoledì 22 luglio 2026. L'intervento è mirato a riorganizzare gli accessi alla fermata ferroviaria Trieste Airport - Ronchi dei Legionari, ai parcheggi P8 e P7 e all'autostazione. L'obiettivo principale è ottimizzare la gestione dei flussi veicolari, migliorare la sicurezza della circolazione e implementare un sistema di controllo automatizzato degli accessi, basato su sbarre e riconoscimento delle targhe.

Modifiche agli accessi e ai parcheggi P8 e P7

Per i veicoli che arrivano dalla Strada Statale 14, l'ingresso alla fermata ferroviaria e al parcheggio P8 manterrà la sua posizione attuale sul lato ovest del Polo Intermodale. Da qui, l'accesso sarà regolato da due nuove sbarre dedicate. La principale novità riguarda l'uscita, che avverrà dal lato est del Polo Intermodale, con immissione diretta sulla Strada Statale 14, seguendo un nuovo schema di circolazione che modifica l'attuale senso di percorrenza. Inoltre, l'area di sosta breve P9 verrà integrata nel parcheggio P8, creando un'unica area di sosta con una disciplina tariffaria uniforme e un incremento della disponibilità complessiva di posti auto per gli utenti della fermata ferroviaria.

Le condizioni tariffarie del parcheggio P8 rimangono invariate: 30 minuti di sosta gratuita, 1 euro per le prime 12 ore consecutive e, superato tale limite, l'applicazione della tariffa ordinaria, consultabile all'ingresso, presso le casse automatiche e sul sito di Trieste Airport. Anche il parcheggio multipiano P7 sarà oggetto di una nuova configurazione degli accessi. Il percorso di ingresso dalla Strada Statale 14 non subirà modifiche, ma le sbarre saranno spostate lungo la viabilità di accesso, posizionandosi prima dell'edificio multipiano. Analogamente, la sbarra di uscita sarà ricollocata lungo la viabilità in uscita, prima dell'immissione nella rotatoria del Polo Intermodale. Per il P7, i primi 15 minuti di sosta saranno gratuiti, dopodiché si applicherà la tariffa ordinaria.

Autostazione: nuovo controllo accessi

Per l'autostazione, il punto di ingresso per gli autobus rimarrà sul lato ovest del Polo Intermodale. Tuttavia, il sistema di controllo degli accessi sarà aggiornato con una sbarra automatizzata dotata di riconoscimento delle targhe, riservato ai mezzi autorizzati. Questa misura è stata studiata per disciplinare in modo più efficace gli accessi all'area dedicata al trasporto pubblico e ai servizi di linea, sia nazionali che internazionali. Nei giorni immediatamente precedenti all'attivazione della nuova viabilità, saranno completati gli interventi di segnaletica verticale e orizzontale e verranno diffuse le indicazioni operative necessarie per passeggeri, utenti e operatori del territorio.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di sviluppo delle infrastrutture del Polo Intermodale, contribuendo al miglioramento della viabilità e dei collegamenti dell'area aeroportuale, con l'obiettivo di garantire una gestione più ordinata del traffico diretto alla fermata ferroviaria, ai parcheggi e all'autostazione.