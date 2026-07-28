Un acquisto online si è trasformato in una truffa per un quarantenne del Fabrianese. L'uomo, intenzionato a comprare un set di pneumatici performanti, ha risposto a un annuncio su un sito di e-commerce, versando 300 euro. Nonostante il pagamento, il prodotto non è mai stato consegnato. L'episodio, avvenuto all'inizio del 2026, ha spinto l'acquirente a sporgere denuncia ai carabinieri di Sassoferrato, in provincia di Ancona, avviando un'indagine.

I militari di Sassoferrato hanno condotto una lunga attività investigativa. Attraverso mirati accertamenti telematici, gli inquirenti hanno identificato il presunto responsabile del raggiro: un sessantenne residente in un'altra provincia delle Marche.

L'individuo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per truffa. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di raggiri online che hanno interessato la provincia di Ancona, evidenziando la necessità di cautela nelle transazioni digitali.

Indagini e consigli per la sicurezza online

Le indagini dei carabinieri di Sassoferrato si sono concentrate sull'identificazione del malintenzionato. Le verifiche telematiche sono state cruciali per individuare il truffatore, denunciato in stato di libertà. L'Arma dei Carabinieri ha ribadito l'importanza di adottare misure preventive durante gli acquisti sul web. È fondamentale verificare sempre l'affidabilità del venditore e del sito, prestando attenzione a recensioni e feedback.

Tra i consigli, spicca l'invito a diffidare dai prezzi eccessivamente bassi. È cruciale controllare i recapiti forniti e utilizzare metodi di pagamento sicuri e tracciabili. I carabinieri sottolineano l'importanza di denunciare tempestivamente ogni sospetto o truffa subita, poiché una segnalazione rapida permette l'avvio immediato delle indagini.

Altri casi di truffa nell'Anconetano

La provincia di Ancona è stata teatro di ulteriori truffe online nelle settimane precedenti. I carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno denunciato altre due persone coinvolte in raggiri simili. Le vittime, una settantaduenne e un trentenne, sono state ingannate durante l'acquisto di beni sul web. In un caso, una donna ha versato 130 euro tramite bonifico per un ricambio automobilistico mai ricevuto.

Le indagini hanno permesso di identificare la presunta responsabile, una 37enne residente fuori regione, denunciata a piede libero.

Un altro episodio ha visto un giovane pagare 110 euro per l'acquisto di una tuta da ginnastica di marca su una nota piattaforma di e-commerce. Anche in questa circostanza, il venditore è sparito dopo aver ricevuto il denaro, senza spedire il prodotto. Grazie alle indagini dei carabinieri di Ancona-Brecce Bianche, il 47enne responsabile, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà. Questi casi ribadiscono la pervasività del fenomeno e la necessità di vigilanza costante.

L’Arma dei carabinieri, di fronte al numero crescente di truffe online, rinnova l’invito alla massima prudenza negli acquisti digitali.

Si consiglia di verificare sempre l’affidabilità dei venditori e di diffidare da offerte troppo vantaggiose. È essenziale utilizzare esclusivamente metodi di pagamento tracciabili e tutelati. Inoltre, si raccomanda di mantenere le trattative all’interno delle piattaforme ufficiali. In caso di sospetto o frode, l’invito è di contattare tempestivamente il 112, per un intervento rapido delle forze dell'ordine.