Un'immersione nelle acque della Costa degli Dei si è trasformata in tragedia nel pomeriggio a Tropea. Un turista tedesco di 61 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre partecipava a un'escursione di diving. Inutili i tempestivi soccorsi e il lungo tentativo di rianimazione effettuato prima a bordo dell'imbarcazione e poi al porto.

Malore durante l'escursione subacquea a Tropea

L'allarme è scattato poco dopo le 16:30 nelle acque antistanti il porto di Tropea. Il sessantunenne stava prendendo parte a un'immersione organizzata lungo la Costa degli Dei quando si è improvvisamente sentito male.

L'equipaggio ha riportato l'uomo a bordo dell'imbarcazione, dove alcuni medici presenti tra i partecipanti hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita.

Soccorsi immediati ma ogni tentativo è stato inutile

Mentre proseguivano le operazioni di primo soccorso, è stata allertata la Capitaneria di porto di Tropea, che ha coordinato l'intervento dell'elisoccorso e di un'ambulanza del 118. Una volta raggiunto il porto, il personale sanitario ha continuato le manovre rianimatorie per circa 50 minuti. Nonostante il rapido intervento e l'impegno dei soccorritori, i medici hanno dovuto constatare il decesso del turista.

Indagini della Capitaneria sulla dinamica dell'accaduto

Secondo le prime informazioni, il turista tedesco soggiornava in un resort di Simeri Mare, in provincia di Catanzaro, e aveva scelto di partecipare a una delle escursioni subacquee con partenza da Tropea. La Capitaneria di porto ha avviato gli accertamenti previsti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'episodio e chiarire le cause che hanno provocato il malore fatale durante l'immersione.

Difficoltà nei soccorsi durante il periodo estivo

Durante l'estate, i soccorsi in mare diventano particolarmente difficili a causa dell'aumento del numero di persone che frequentano spiagge, coste e imbarcazioni. L'elevata affluenza di bagnanti, turisti e diportisti comporta un maggiore rischio di incidenti, come annegamenti, malori, collisioni tra imbarcazioni o persone trascinate al largo dalle correnti.