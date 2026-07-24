Il Crotone continua a ridisegnare la propria rosa in vista della nuova stagione. Dopo la conclusione del prestito, Kevin Bruno lascia il club rossoblù e torna al Sassuolo, che ha già deciso il suo futuro. Intanto la società calabrese è al centro di altre operazioni di mercato, con le trattative che coinvolgono Nicolò Cocetta e il capitano Guido Gomez sempre più vicine alla definizione.

Kevin Bruno riparte dal Vado dopo l'esperienza al Crotone

Si chiude dopo una stagione l'avventura di Kevin Bruno con il Crotone. Il centrocampista offensivo classe 2005 rientra al Sassuolo per fine prestito, ma il suo percorso proseguirà lontano dall'Emilia.

Il Vado ha infatti ufficializzato il suo arrivo con la formula del prestito temporaneo. Nell'ultimo campionato di Serie C, girone C, Bruno ha collezionato 13 presenze e una rete, mostrando qualità tecniche e buoni margini di crescita.

Dal Sassuolo al Vado: un nuovo passo nella crescita

Cresciuto interamente nel settore giovanile del Sassuolo, Kevin Bruno è stato uno dei protagonisti della vittoria dello Scudetto Primavera 2023/24. Nella stagione successiva ha ricevuto anche alcune convocazioni con la prima squadra in Serie B. Mancino naturale, dotato di ottimo dribbling e capacità di saltare l'uomo, può essere impiegato sia da trequartista sia da esterno offensivo. A Vado cercherà continuità e spazio per confermare il proprio talento.

Il mercato del Crotone entra nel vivo tra partenze e trattative

Le novità in casa Crotone non riguardano soltanto Kevin Bruno. È infatti in fase avanzata la trattativa con il Bari che coinvolge Nicolò Cocetta e soprattutto Guido Gomez. Il difensore, arrivato dalla Turris nella scorsa stagione, è destinato a cambiare maglia. Per il capitano rossoblù, dopo cinque anni al Crotone, i pugliesi sarebbero pronti a investire circa 500 mila euro: 300 mila subito e altri 200 mila legati al raggiungimento di bonus. Un'operazione che potrebbe rappresentare una delle cessioni più importanti dell'estate rossoblù.