La Juventus guarda in casa Paris Saint Germain per rinforzare la rosa della prossima stagione. Oltre alla trattativa per Randal Kolo Muani, il club bianconero avrebbe iniziato a valutare anche il profilo di Lucas Chevalier, portiere francese classe 2001 attualmente in forza ai campioni di Francia. L’estremo difensore potrebbe diventare un’opzione concreta nel caso in cui Zion Suzuki dovesse approdare proprio al PSG, cambiando così gli equilibri del mercato dei portieri.

La Juventus avrebbe inserito Chevalier nella lista dei possibili rinforzi per la porta.

Il portiere francese, arrivato al Paris Saint Germain la scorsa estate dal Lille per circa 50 milioni di euro, ha vissuto una fase complicata dopo alcuni errori che hanno favorito la crescita del compagno Matvey Safonov, diventato progressivamente una valida alternativa tra i pali.

Lucas Chevalier Juventus: il portiere francese cerca il rilancio dopo il PSG

La situazione potrebbe spingere Chevalier a valutare una nuova esperienza. Il portiere classe 2001 è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli continuità e la possibilità di tornare protagonista. La Juventus osserva con attenzione la situazione, ma prima dovrà definire le proprie strategie per il ruolo. Tra gli obiettivi dei bianconeri restano infatti anche altri nomi importanti come Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario.

Il futuro di Chevalier potrebbe dipendere anche dalle mosse del Paris Saint Germain. L’eventuale arrivo di Zion Suzuki, giovane talento del Parma seguito anche dalla Juventus, potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio a disposizione del francese. In quel caso il club torinese potrebbe decidere di accelerare, puntando su un portiere giovane ma già con esperienza internazionale e margini di crescita elevati.

Juventus mercato: resta aperta la pista Joshua Zirkzee per l’attacco

Oltre al reparto portieri, la Juventus continua a lavorare anche sul fronte offensivo. Il nome seguito con maggiore interesse è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United molto apprezzato da Ricky Massara.

I contatti con il club inglese e con l’entourage del giocatore sarebbero già avviati, con l’obiettivo di trovare una formula sostenibile per le casse bianconere.

L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, soluzione considerata adatta dalla Juventus per completare il reparto offensivo. Zirkzee rappresenterebbe un profilo differente rispetto a Kolo Muani: meno centravanti puro, ma più tecnico, abile nel dialogare con i compagni e nel creare gioco. Una caratteristica che potrebbe renderlo un elemento complementare nel nuovo progetto bianconero.