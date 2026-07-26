Il Crotone ha concluso il ritiro estivo al Centro Sportivo Antico Borgo con il gruppo a disposizione di mister Leandro Greco. Una prima fase di lavoro utile per preparare la nuova stagione, ma con una rosa ancora incompleta. Le recenti partenze hanno ridotto il numero degli elementi presenti e la società rossoblù è ora chiamata a intervenire sul mercato per consegnare al tecnico una squadra competitiva. Dopo le cessioni di Novella alla Scafatese, Vinicius al Ravenna, Cocetta e Gomez al Bari, il club dovrà accelerare le operazioni in entrata.

Crotone mercato, servono rinforzi dopo le partenze: la società al lavoro

Il ritiro ha evidenziato una situazione chiara: il Crotone necessita di nuovi innesti in diversi reparti. Le indicazioni raccolte durante le settimane di preparazione serviranno a definire le prossime mosse della dirigenza, impegnata nella costruzione dell’organico per il campionato. Tra le situazioni da monitorare c’è anche quella del portiere Merelli. L’interesse dello Spezia, infatti, al momento sembra essere in una fase di attesa: la proposta avanzata dal club ligure non avrebbe soddisfatto le richieste della società calabrese, che valuta con attenzione il futuro dell’estremo difensore.

Crotone, occhi sui giovani: piace Filippo Grosso del Frosinone

Sul fronte degli arrivi, il Crotone guarda anche ai giovani talenti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, il club rossoblù avrebbe messo nel mirino Filippo Grosso, centrocampista classe 2006 di proprietà del Frosinone. Un profilo giovane e di prospettiva, in linea con la volontà della società di costruire una rosa capace di unire esperienza e nuovi elementi. La trattativa resta da definire, ma il nome del giovane centrocampista è tra quelli seguiti dagli squali.

Zak Ruggiero verso il ritorno al Crotone: possibile nuova opportunità in rossoblù

Tra le ipotesi valutate dalla società c’è anche un possibile ritorno di Zak Ruggiero.

Il calciatore crotonese è cresciuto nel settore giovanile degli squali prima di lasciare il club e costruire il proprio percorso in Serie C. Centrocampista con caratteristiche offensive, capace di ricoprire anche il ruolo di attaccante aggiunto, Ruggiero potrebbe rappresentare un’opzione utile per completare il reparto avanzato. Il Crotone valuta quindi un ritorno dal valore tecnico ma anche legato al territorio.