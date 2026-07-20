Una tragedia ha colpito il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Sardegna: Pietro Isola, elisoccorritore e istruttore del Reparto volo di Alghero, è deceduto la mattina del 20 luglio 2026. Il vigile del fuoco, originario del Cagliaritano, è stato stroncato da un malore improvviso, un infarto, mentre partecipava a un’attività di addestramento sul lago Temo, nel nord dell’isola.

L’evento si è verificato durante una sessione di esercitazione che prevedeva attività operative nelle acque del lago, situato nel territorio di Monteleone Roccadoria. Isola ha accusato il malore in un momento cruciale dell’addestramento, scatenando un’immediata reazione dei colleghi presenti.

I soccorritori hanno prontamente prestato assistenza al collega, avviando le prime manovre e organizzando il trasporto d’urgenza. È stato utilizzato l’elicottero Drago del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per trasferire Isola all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Qui, il vigile del fuoco è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che ha tentato ogni sforzo per stabilizzare le sue condizioni.

Nonostante l’intervento tempestivo e l’impegno dei medici, le condizioni di Pietro Isola sono progressivamente peggiorate. Il soccorritore è deceduto presso la struttura ospedaliera, lasciando un profondo vuoto tra i colleghi e l’intera comunità dei vigili del fuoco. La notizia della sua scomparsa ha generato un’onda di dolore e cordoglio, colpendo duramente il Reparto volo di Alghero.

L'importanza del Reparto volo e delle esercitazioni

Il Reparto volo di Alghero rappresenta un pilastro fondamentale tra le strutture operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Sardegna. Specializzato in interventi di soccorso aereo, il reparto svolge un ruolo cruciale nelle emergenze e nella formazione del personale. Utilizza elicotteri all’avanguardia, come il modello Drago, per garantire risposte rapide ed efficaci in situazioni critiche.

Le attività di addestramento, come quella che ha visto coinvolto Pietro Isola, sono essenziali per mantenere elevati gli standard di preparazione e professionalità dei soccorritori. Attraverso esercitazioni periodiche, i vigili del fuoco si confrontano con scenari complessi e situazioni di rischio, affinando le proprie competenze e la capacità di operare in contesti difficili.

Il lago Temo, nel nord dell’isola, è una località frequentemente scelta per queste simulazioni operative. Le sue caratteristiche ambientali lo rendono un’area idonea per testare le capacità di intervento e la coordinazione delle squadre, anche in virtù della sua vicinanza con le basi operative dei vigili del fuoco.