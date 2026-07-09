Un ragazzo di diciotto anni, attualmente senza fissa dimora, è stato arrestato a Udine dai carabinieri della sezione Radiomobile. Le accuse a suo carico sono di tentato furto in abitazione e ricettazione. L'episodio, che ha interrotto la quiete notturna, si è verificato nella profonda notte tra l'8 e il 9 luglio 2026, precisamente intorno all'una. La zona interessata è stata via Marsala, nel cuore della zona Gervasutta, un'area residenziale del capoluogo friulano che negli ultimi tempi era stata oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine.

L'intervento dei carabinieri è scattato a seguito di una serie di controlli intensificati, disposti dal Comando provinciale dell'Arma, anche attraverso l'impiego di personale in abiti civili. Questa strategia era stata adottata in risposta alle numerose segnalazioni ricevute dai residenti, preoccupati per la crescente frequenza di furti e presenze sospette nel quartiere. Una pattuglia è intervenuta prontamente dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante la presenza di un intruso all'interno di un cortile privato.

I militari hanno sorpreso il giovane mentre era intento a forzare e tentare di rubare uno scooter elettrico. Alla vista inaspettata dei carabinieri, il ragazzo ha tentato una disperata fuga a piedi, cercando di dileguarsi nel buio.

Tuttavia, la prontezza e la determinazione degli operanti hanno permesso di bloccarlo pochi minuti dopo. Il fermo è avvenuto mentre il diciottenne stava uscendo dal cortile di un'altra abitazione, questa volta in sella a una bicicletta di valore, la cui provenienza è ora oggetto di indagine.

Il giovane è stato immediatamente riconosciuto dal proprietario dello scooter, che ha confermato il tentativo di furto. A seguito di ciò, è stato formalmente arrestato. Attualmente, il ragazzo si trova trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Udine, in attesa di essere sottoposto al rito per direttissima. Nel frattempo, sono in corso approfondite verifiche per accertare la legittima proprietà della bicicletta rinvenuta in suo possesso al momento dell'arresto, un elemento che potrebbe aggravare ulteriormente la sua posizione.

L'operazione dei carabinieri nella zona Gervasutta

L'operazione condotta dai carabinieri della sezione Radiomobile di Udine si inserisce in un più ampio contesto di controlli rafforzati e mirati nella zona Gervasutta. Questa intensificazione delle attività di pattugliamento e prevenzione era stata deliberata dal Comando provinciale proprio per rispondere alle legittime preoccupazioni dei residenti, che avevano segnalato con insistenza episodi di furto e la presenza di individui sospetti. L'intervento della notte scorsa ha dimostrato l'efficacia di tale strategia, con una pattuglia che, grazie anche all'impiego di abiti civili, è riuscita a cogliere di sorpresa il giovane durante il tentativo di furto e a neutralizzare la sua fuga in tempi rapidissimi.

Il ruolo del Comando provinciale dei carabinieri di Udine nella sicurezza

Il Comando provinciale dei carabinieri di Udine rappresenta l'organo territoriale dell'Arma con la responsabilità primaria della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati nell'intera provincia. Tra le sue funzioni istituzionali più rilevanti rientrano il coordinamento strategico delle attività di controllo del territorio, la gestione tempestiva degli interventi in caso di reati in flagranza o su segnalazione, e una costante collaborazione con le autorità locali per assicurare un elevato standard di sicurezza ai cittadini. La sezione Radiomobile, in particolare, costituisce un pilastro fondamentale di questo dispositivo, svolgendo servizi essenziali di pronto intervento e pattugliamento costante, garantendo una risposta rapida ed efficace in tutte le situazioni di emergenza o in presenza di reati in corso, contribuendo significativamente alla percezione di sicurezza nella comunità.