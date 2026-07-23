Un grave incidente ha interessato Santa Maria del Cedro, Cosenza, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da un ponte. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 22 luglio, nei pressi del Castello di San Michele. La vittima è precipitata da un'altezza stimata tra i sei e i dieci metri, finendo nel letto del fiume Abatemarco, profondo appena pochi centimetri.

La scoperta è avvenuta grazie a un passante. Notando effetti personali sul parapetto del ponte, ha guardato verso il basso, scorgendo il ferito nel fiume. La sua prontezza ha permesso di attivare immediatamente i soccorsi.

La risposta all'emergenza è stata rapida. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, affiancati da polizia, carabinieri e polizia municipale. Cruciale l'intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero.

Recupero e trasferimento d'urgenza

Il recupero del ferito dal fiume è stato gestito con professionalità dai Vigili del Fuoco, in stretta collaborazione con il personale medico. Estratto in sicurezza e stabilizzato, l'uomo ha ricevuto le prime cure a bordo dell'ambulanza.

Secondo le prime testimonianze, l'uomo era vigile all'arrivo dei soccorsi e avrebbe riferito di aver perso l'equilibrio, probabilmente a causa di un malore improvviso. Data la serietà delle lesioni, si è optato per un trasferimento d'urgenza in ospedale tramite elicottero del 118.

Il velivolo è atterrato in un campo adiacente, garantendo un trasporto rapido per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

Indagini sulla dinamica della caduta

Parallelamente, le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per chiarire le circostanze della caduta dal ponte, raccogliendo testimonianze e analizzando gli elementi disponibili. Il ponte, da cui è avvenuta la precipitazione, si trova in un'area frequentata, vicino a un punto di interesse storico di Santa Maria del Cedro.