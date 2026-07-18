Un tragico incidente stradale ha scosso oggi l'Alta Val Venosta, precisamente sulla strada statale 40 a Burgusio. Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 13:00 al chilometro 13,4 dell'arteria, ha coinvolto un'autovettura e due motociclette, lasciando sul campo un bilancio drammatico: una persona ha perso la vita e altre sei sono rimaste ferite. Questo grave episodio ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine, evidenziando la serietà dell'accaduto e la complessità della situazione.

Dinamica e Bilancio Umano del Tragico Schianto

Le prime ricostruzioni indicano che l'impatto tra i tre veicoli è stato di estrema violenza. Oltre alla vittima accertata, una delle persone coinvolte ha riportato gravi ferite, rendendo necessarie cure urgenti e specialistiche. Altre cinque persone hanno subito lesioni di media entità, ma la loro condizione rimane sotto osservazione da parte del personale medico. La scena dell'incidente, sulla strada statale 40, si è presentata complessa e ha richiesto un'azione coordinata per la gestione dei feriti e la messa in sicurezza dell'area. L'evento ha generato profonda preoccupazione nella comunità locale, data la sua gravità e l'alto numero di persone coinvolte.

Intervento Immediato dei Soccorsi e delle Forze dell'Ordine

Sul luogo del sinistro, l'intervento dei mezzi di soccorso è stato immediato e imponente. Gli operatori della Croce Bianca sono giunti con diverse ambulanze e un'auto medica, affiancati dall'eliambulanza Pelikan 3, il cui rapido dispiegamento è stato cruciale per il trasporto dei feriti più gravi verso le strutture ospedaliere. Contemporaneamente, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per garantire la sicurezza della zona e per eventuali operazioni di estricazione, mentre i Carabinieri hanno avviato le prime fasi dei rilievi. La sinergia tra queste diverse squadre di emergenza ha permesso di gestire al meglio una situazione critica, dalla stabilizzazione dei feriti al controllo della viabilità e alla gestione dell'emergenza.

Le Indagini per Ricostruire l'Esatta Dinamica

Attualmente, i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del tragico schianto. Le indagini si concentrano sull'analisi dei rilievi effettuati sul posto, sulle testimonianze e su ogni elemento utile a chiarire le cause che hanno portato all'impatto tra l'autovettura e le due motociclette. L'obiettivo è definire con precisione la sequenza degli eventi e le eventuali responsabilità. L'arteria stradale, fondamentale per la viabilità della zona, è stata interessata da operazioni che hanno richiesto tempo e attenzione, sottolineando l'importanza di un'accurata ricostruzione per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza stradale in Val Venosta.